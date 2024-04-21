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影／男突變換車道撞上公車 疑身體不適送醫竟是主動脈剝離

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市留姓男子昨晚開車行經中和區連城路，突然從內側車道一路往外側車道變換方向，還撞上一輛公車，留男疑因身體不適送醫急救，經醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前住院觀察，確實車禍事故發生原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
新北市留姓男子昨晚開車行經中和區連城路，突然從內側車道一路往外側車道變換方向，還撞上一輛公車，留男疑因身體不適送醫急救，經醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前住院觀察，確實車禍事故發生原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
新北市留姓男子昨晚開車行經中和區連城路，突然從內側車道一路往外側車道變換方向，還撞上一輛公車，留男疑因身體不適送醫急救，經醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前住院觀察，確實事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市中和警方昨晚9時許獲報，中和區連城路由土城往中和方向發生車禍，疑似有人受傷，員警及救護人員趕抵現場，為一輛汽車與公車發生碰撞車禍，公車駕駛陳姓男子（55歲）及車上10名乘客均無受傷，而汽車駕駛留姓男子（37歲）現場酒測完後表示身體不適，立即由救護車送往醫院檢查，醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前留院治療中。

據了解，留男當時駕車由土城往中和方向行經中和區連城路，該車原本在內側車道直行，卻突然一路朝外側車道偏移，公車司機陳男由連城路同向往中正路方向行駛，才準備從公車停靠區駛入外側車道就遭留男汽車撞上，警方共派遣5名警力到場疏導，於昨晚11時事故排除後，現場交通才恢復正常。因駕駛雙方現場酒測值皆為零，不排除疑似留男因身體發生突發狀況所導，但確實事故發生原因，現由警方調查釐清中。

新北市留姓男子昨晚開車行經中和區連城路，突然從內側車道一路往外側車道變換方向，還撞上一輛公車，留男疑因身體不適送醫急救，經醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前住院觀察，確實車禍事故發生原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
新北市留姓男子昨晚開車行經中和區連城路，突然從內側車道一路往外側車道變換方向，還撞上一輛公車，留男疑因身體不適送醫急救，經醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前住院觀察，確實車禍事故發生原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
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新北市留姓男子昨晚開車行經中和區連城路，突然從內側車道一路往外側車道變換方向，還撞上一輛公車，留男疑因身體不適送醫急救，經醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前住院觀察，確實車禍事故發生原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
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新北市留姓男子昨晚開車行經中和區連城路，突然從內側車道一路往外側車道變換方向，還撞上一輛公車，留男疑因身體不適送醫急救，經醫院檢查竟是心臟主動脈剝離，目前住院觀察，確實車禍事故發生原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝

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