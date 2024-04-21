快訊

台北有感！上午10時40分花東地震 預估震度3級

為何高齡駕駛車禍多？過度攝取兩類東西恐傷大腦釀禍

女網友慫恿投資黃金穩賺不賠 六旬男子險被騙84萬多元

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

女網友慫恿胡姓男子投資黃金穩賺不賠，台南市警二分局南門派出所警員鄭育昇（右）告知此為詐騙集團詐騙手法，提醒他一旦匯款後女網友便可能失聯，血本無歸，成功攔阻詐騙。記者黃宣翰／翻攝
女網友慫恿胡姓男子投資黃金穩賺不賠，台南市警二分局南門派出所警員鄭育昇（右）告知此為詐騙集團詐騙手法，提醒他一旦匯款後女網友便可能失聯，血本無歸，成功攔阻詐騙。記者黃宣翰／翻攝
黃金市場價格飆漲，詐騙集團利用話術引誘民眾投資黃金，台南62歲胡姓男子在網路社群軟體上認識女網友「美香」，她每天噓寒問暖取信胡，告訴他可以投資黃金獲利，胡經她慫恿前天前往府前路某銀行準備匯款84萬4500元投資黃金，所幸行員關懷提問察覺有異，請求警方協助，才守住胡的積蓄。

62歲胡姓男子，前天下午2點多到府前路某銀行臨櫃要匯款84萬4500元到指定帳戶內，行員詢問匯款用途，胡一開始稱是「裝潢修繕房屋款」，但因為他神情有異疑似遭到詐騙，機警行員通報台南市警二分局南門派出所，所長周有謚、警員鄭育昇獲報後立即趕赴現場，胡這才坦言原來是要匯款給女網友「美香」，由女網友代為向知名金業直銷公司投資黃金。

據了解，胡姓男子透過網路認識一名女子暱稱「美香」的女網友，雙方互加好友後開始聊天，對方每天噓寒問暖，見時機成熟，慫恿胡男投資黃金，表示只需出錢由她代為操盤即可獲利，必定穩賺不賠，並教導胡男「如果銀行行員詢問用途時，建議說是裝潢修繕房屋款會比較方便」。胡深信不疑，趕往府前路銀行欲匯款84萬4500元。

員警一聽即於現場向胡男表示，此為詐騙集團常見詐騙手法，提醒他一旦匯款後女網友便可能失聯，血本無歸，經警方解釋後胡才驚覺自己受騙，最後打消匯款念頭，保住他的現金。

詐騙集團 黃金

延伸閱讀

詐團誘黃金暴利投資 台南男遭騙20萬與警合力逮車手

湖北男竊533件金飾價值333萬 警跨5省26縣市偵破

00919股息當然繼續再投入…只不過是買黃金！ 存股哥：持續累績10年後會感謝自己

日男黃金展偷走千萬日圓金碗 父揭他從小體弱多病「兩度腦梗塞」找工作不順

相關新聞

畫面曝！高雄出現「要你命式迴轉」騎士躲不掉遭撞送醫

高雄20歲楊姓男子騎乘仿賽機車，前天上午8時許行經楠梓區藍田路時，突然碰到56歲何男開車迴轉，楊男閃避不及遭攔腰撞上受傷...

這處分隔島老是挨撞！ 父子相隔20年先後都開車撞過

60歲蔣姓男子4月16日疑中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，20年前蔣男的父親生前也曾開車...

影／鶯歌分駐所前電動車冒出巨量白煙 員警拎起滅火器馳援

新北市鶯歌區中山路昨天中午有1輛微型電動二輪車，停等紅燈時突然冒出大量白煙，疑似電池自燃，由於煙量實在大到驚人，恰巧分駐...

撲滅狹小巷弄內火災 台南市多功能救助皮卡車報到！

台南市北區和中西區有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火。消防局本月推出多功能細水霧救助...

BMW暴衝騎樓 機車遭殃

新北市三重區重新路三段昨午有輛白色BMW轎車，失控衝向人行道撞進騎樓，幸好剪髮沙龍和眼鏡行均尚未開門營業，只有數輛機車被...

車廂濃煙瀰漫！北捷急疏散750乘客 目擊者還原經過：聞到很重燒焦味

北捷松江南京站往迴龍方向的列車，今天下午5點26分傳出火警，據民眾指出，當時第一節車廂疑似火光，車掌立即用滅火器撲滅，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。