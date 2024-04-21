女網友慫恿投資黃金穩賺不賠 六旬男子險被騙84萬多元
黃金市場價格飆漲，詐騙集團利用話術引誘民眾投資黃金，台南62歲胡姓男子在網路社群軟體上認識女網友「美香」，她每天噓寒問暖取信胡，告訴他可以投資黃金獲利，胡經她慫恿前天前往府前路某銀行準備匯款84萬4500元投資黃金，所幸行員關懷提問察覺有異，請求警方協助，才守住胡的積蓄。
62歲胡姓男子，前天下午2點多到府前路某銀行臨櫃要匯款84萬4500元到指定帳戶內，行員詢問匯款用途，胡一開始稱是「裝潢修繕房屋款」，但因為他神情有異疑似遭到詐騙，機警行員通報台南市警二分局南門派出所，所長周有謚、警員鄭育昇獲報後立即趕赴現場，胡這才坦言原來是要匯款給女網友「美香」，由女網友代為向知名金業直銷公司投資黃金。
據了解，胡姓男子透過網路認識一名女子暱稱「美香」的女網友，雙方互加好友後開始聊天，對方每天噓寒問暖，見時機成熟，慫恿胡男投資黃金，表示只需出錢由她代為操盤即可獲利，必定穩賺不賠，並教導胡男「如果銀行行員詢問用途時，建議說是裝潢修繕房屋款會比較方便」。胡深信不疑，趕往府前路銀行欲匯款84萬4500元。
員警一聽即於現場向胡男表示，此為詐騙集團常見詐騙手法，提醒他一旦匯款後女網友便可能失聯，血本無歸，經警方解釋後胡才驚覺自己受騙，最後打消匯款念頭，保住他的現金。
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