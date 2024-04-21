撲滅狹小巷弄內火災 台南市多功能救助皮卡車報到！

消防局推出多功能細水霧救助皮卡車，可快速進入海安路地下停車場滅火。圖／台南市消防局提供 台南市北區和中西區有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火。消防局本月推出多功能細水霧救助皮卡車，16日及17日一連二天，分別前往北園街及開南街狹小巷弄內，撲滅民宅火災，昨天並到海安路地下停場測試。消防人員說，這輛車機動性強，滅火敏捷又快速。

台南市北區北園街99巷內民宅，本月16日下午2點54分竄出火煙，因街巷道路狹小，公園消防分隊出動

多功能細水霧救助皮卡車，約8分鐘到達現場，消防人員使用細水霧設備滅火，2分鐘後撲滅火勢。

北區開南街巷內民宅，本月17日中午12點30分發生戶外冷氣機著火，也因巷內狹窄，小型水箱車都難以進入，消防人員駕駛多功能細水霧救助皮卡車到達現場後，順利撲滅火勢。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明說，這輛多功能細水霧救助皮卡車，配有高壓細水霧系統、移動式幫浦、水箱、排煙機、破壞器材及泡沫滅火、拖船鉤等多功能救災設備；後側背負客製化可移動式廂體，可依據救災任務類型，分為建築物火災、山林火災、山域及水域救援等，模組化變更車廂，適應不同任務，同時也可運用細水霧及泡沫設備進行初期應變，快速又節省消防水源。