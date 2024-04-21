快訊

台北有感！上午10時40分花東地震 預估震度3級

為何高齡駕駛車禍多？過度攝取兩類東西恐傷大腦釀禍

撲滅狹小巷弄內火災 台南市多功能救助皮卡車報到！

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

消防局推出多功能細水霧救助皮卡車，可快速進入海安路地下停車場滅火。圖／台南市消防局提供
消防局推出多功能細水霧救助皮卡車，可快速進入海安路地下停車場滅火。圖／台南市消防局提供
台南市北區和中西區有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火。消防局本月推出多功能細水霧救助皮卡車，16日及17日一連二天，分別前往北園街及開南街狹小巷弄內，撲滅民宅火災，昨天並到海安路地下停場測試。消防人員說，這輛車機動性強，滅火敏捷又快速。

台南市北區北園街99巷內民宅，本月16日下午2點54分竄出火煙，因街巷道路狹小，公園消防分隊出動

多功能細水霧救助皮卡車，約8分鐘到達現場，消防人員使用細水霧設備滅火，2分鐘後撲滅火勢。

北區開南街巷內民宅，本月17日中午12點30分發生戶外冷氣機著火，也因巷內狹窄，小型水箱車都難以進入，消防人員駕駛多功能細水霧救助皮卡車到達現場後，順利撲滅火勢。

台南市消防局第六大隊大隊長邱淵明說，這輛多功能細水霧救助皮卡車，配有高壓細水霧系統、移動式幫浦、水箱、排煙機、破壞器材及泡沫滅火、拖船鉤等多功能救災設備；後側背負客製化可移動式廂體，可依據救災任務類型，分為建築物火災、山林火災、山域及水域救援等，模組化變更車廂，適應不同任務，同時也可運用細水霧及泡沫設備進行初期應變，快速又節省消防水源。

消防局長李明峯表示，感謝寯陽實業捐助多功能細水霧救助皮卡車，這輛車屬多功能消防後勤車，可使用水霧、水柱及泡沫出水搶救，對於搶救狹小巷弄住宅火警及產業道路雜草、汽機車起火等，有迅速救災的效果，相信在市中心狹小巷道區域可發揮極大功用。

台南市北區和中西區有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火，消防局推出多功能細水霧救助皮卡車，可快速到達巷弄內滅火。圖／台南市消防局提供
台南市北區和中西區有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火，消防局推出多功能細水霧救助皮卡車，可快速到達巷弄內滅火。圖／台南市消防局提供
消防人員駕駛多功能細水霧救助皮卡車到達狹小巷內後，進入屋內迅速出水滅火。圖／台南市消防局提供
消防人員駕駛多功能細水霧救助皮卡車到達狹小巷內後，進入屋內迅速出水滅火。圖／台南市消防局提供

台南 火災 車廂

延伸閱讀

楊寶楨看蝙蝠待產 為謝國樑「蝙蝠產卵說」滅火

火災吸濃煙「賠掉20年肺活量」 蘇一峰：看到廢氣馬上離開

雲林消防局獲贈四輪驅動車助山區救災 仿農民設置噴霧機

皮卡車轉彎未禮讓…6旬婦走斑馬線被撞亡 「兩度遭輾」路人嚇壞

相關新聞

畫面曝！高雄出現「要你命式迴轉」騎士躲不掉遭撞送醫

高雄20歲楊姓男子騎乘仿賽機車，前天上午8時許行經楠梓區藍田路時，突然碰到56歲何男開車迴轉，楊男閃避不及遭攔腰撞上受傷...

這處分隔島老是挨撞！ 父子相隔20年先後都開車撞過

60歲蔣姓男子4月16日疑中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，20年前蔣男的父親生前也曾開車...

影／鶯歌分駐所前電動車冒出巨量白煙 員警拎起滅火器馳援

新北市鶯歌區中山路昨天中午有1輛微型電動二輪車，停等紅燈時突然冒出大量白煙，疑似電池自燃，由於煙量實在大到驚人，恰巧分駐...

撲滅狹小巷弄內火災 台南市多功能救助皮卡車報到！

台南市北區和中西區有不少老舊社區，街巷道路空間狹窄，火災發生時連小型水箱車都難以進入滅火。消防局本月推出多功能細水霧救助...

BMW暴衝騎樓 機車遭殃

新北市三重區重新路三段昨午有輛白色BMW轎車，失控衝向人行道撞進騎樓，幸好剪髮沙龍和眼鏡行均尚未開門營業，只有數輛機車被...

車廂濃煙瀰漫！北捷急疏散750乘客 目擊者還原經過：聞到很重燒焦味

北捷松江南京站往迴龍方向的列車，今天下午5點26分傳出火警，據民眾指出，當時第一節車廂疑似火光，車掌立即用滅火器撲滅，隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。