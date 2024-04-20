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漂流5天從北方澳到朝陽漁港 蘇澳老船長遺體尋獲

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭蘇澳76歲張姓老船長4月15日下午在北方澳失聯，海巡、消防、民間搜尋數日無果，今天上午朝陽漁港外1艘漁船意外發現1具遺體，家屬指認初步確定就是老船長，目前送往地檢署相驗。

老船長是蘇澳漁民，討海數10年，15日下午乘1.1噸小船出海，採集貝類、螃蟹，到晚上卻沒有回家，家屬報案，也出動自家更大的漁船搜尋，在北方澳卻港外礁石附近發現小船和漁具，卻沒看到人影。

海巡署展開24小時搜救，出動空偵機、無人機搜尋，民間單位如潛水協會也加入搜救行列，但遲遲找不到人。

今天上午7時半許，離北方澳約17公里的朝陽漁港外海，1艘作業中的漁船發現1具遺體，立刻通報海巡署，海巡艇運回南興安檢所，衣物外觀與老船長符合，通知家屬到長指認，初步確定是老船長，後續報請檢察官相驗。

失蹤5天的蘇澳老船長，今天上午在朝陽漁港外海被尋獲。圖／民眾提供
失蹤5天的蘇澳老船長，今天上午在朝陽漁港外海被尋獲。圖／民眾提供

安檢 宜蘭 海巡署 蘇澳

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