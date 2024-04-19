陳建仁車隊剛好路過！台南女騎士突見警車嚇壞 疑煞車太急「自摔受傷」

行政院長陳建仁昨下午台南安南參訪璨揚企業，視察身心障礙員工工作環境，車隊3時行經本田路與工業二路口時，台南市警局交通大隊前導車左轉時，一名19歲女騎士突見警車受到驚嚇，疑煞車太急而自摔，致全身有多處擦傷。

然而，案發當下前導車正引導院長前進，無法停下來處理，而委由轄區市警三分局後續處理，現場員警除立即協助女騎士送醫，並依規定製作事故流程，所幸女騎士送醫診治後，所幸沒有大礙。

而女騎士今在家人陪同下，且已完成車禍筆錄。市警三分局指出，相關事證均已保留，將協助釐清相關責任。三分局下午也派員慰問女騎士，也表示將協助其後續修復車輛及醫療等事宜。

然而，這事故處理過程也引發外界質疑，甚至在臉書「靠北police」PO文，指「這次特勤在安南區出事了，請問要怎麼處理？」。直指「當下有幾雙眼睛看到了，有多少台行車記錄器錄到了，千千萬萬別私了…」。