聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳建仁車隊剛好路過！台南女騎士突見警車嚇壞 疑煞車太急「自摔受傷」
行政院長陳建仁昨下午台南安南參訪璨揚企業，視察身心障礙員工工作環境，車隊3時行經本田路與工業二路口時，台南市警局交通大隊前導車左轉時，一名19歲女騎士突見警車受到驚嚇，疑煞車太急而自摔，致全身有多處擦傷。
然而，案發當下前導車正引導院長前進，無法停下來處理，而委由轄區市警三分局後續處理，現場員警除立即協助女騎士送醫，並依規定製作事故流程，所幸女騎士送醫診治後，所幸沒有大礙。
而女騎士今在家人陪同下，且已完成車禍筆錄。市警三分局指出，相關事證均已保留，將協助釐清相關責任。三分局下午也派員慰問女騎士，也表示將協助其後續修復車輛及醫療等事宜。
然而，這事故處理過程也引發外界質疑，甚至在臉書「靠北police」PO文，指「這次特勤在安南區出事了，請問要怎麼處理？」。直指「當下有幾雙眼睛看到了，有多少台行車記錄器錄到了，千千萬萬別私了…」。
台南交通大隊對此也表示，該事故目前正由三分局處理當中，交大方面也會全力配合相關調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言