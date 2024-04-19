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樹林建材鐵皮工廠起火連燒2間 老闆娘：損失超過五千萬

樹林建材鐵皮工廠起火連燒2間 老闆娘：損失超過五千萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導
新北市樹林區西圳街二段一棟違章鐵皮工廠起火，新北消防人車趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街二段一棟違章鐵皮工廠起火，新北消防人車趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝

新北市樹林區西圳街二段一棟違章木夾板加工工廠，今天晚上竄出大量火煙，沒多久便陷入一片火海。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛趕抵，現場共10間鐵皮工廠，火勢已向外延燒2間連棟鐵皮工廠，目前未傳出有人受傷，消防員正布水線灑水灌救。

據了解，新北市樹林區西圳街二段98號一棟違章木夾板加工鐵皮工廠，今天晚上8時許冒出大量黑煙，旋即火舌竄出向外延燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛56車、消防員142人趕抵，現場10間連棟鐵皮工廠，已有2間陷入火海。

消防員詢問木夾板加工工廠老闆娘指稱，廠房最內側有四支工業用瓦斯桶，損失超過5千萬，現場初估燃燒面積約3208平方公尺，所幸沒有人受傷，起火原因待查。

新北市樹林區西圳街二段一棟違章鐵皮工廠起火，新北消防人車趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街二段一棟違章鐵皮工廠起火，新北消防人車趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街二段一棟違章鐵皮工廠起火，新北消防人車趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林區西圳街二段一棟違章鐵皮工廠起火，新北消防人車趕抵灌救。記者曾伯愷／翻攝

消防員

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