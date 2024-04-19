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學生高價帽被狂偷！一中街出現安全帽失竊潮 警方逮到3人「贓物多到堆成山」
台中北區一中些商圈近期出現多名安全帽大盜，鎖定周圍學生、上班族停滿的機車下手，還會專挑數千至破萬元的高價安全帽下手，警方目前已經逮捕3名竊嫌，起獲的贓物多到堆成「安全帽山」，除依竊盜罪嫌將3人疑送，也呼籲民眾提高緊覺，勿隨意放置以免遭竊。
台中第二分局指出，近一個月來安全帽失竊報案數量大幅提升，轄區育才派出所調閱周邊監視器，鎖定無業的陳姓男子（46歲）常常在一中商圈周圍徘徊，還會手提白色大袋，沿途巡視機車上隨意放置坐墊、掛在後照鏡的安全帽下手。
警方發現，陳男還會專挑價格介於數千至上萬元，以及頭頂有架設行車記錄器的安全帽下手，並將贓物拿到二手市場賣掉賺錢，連同陳男在內，近期已經抓到3名安全帽大盜。
由於被偷的贓物數量實在太多，派出所內已經堆成安全帽山，警方除依竊盜罪嫌將陳等3人移送台中地檢署偵辦，也提醒民眾機車停放時，應將安全帽放置車箱，以免財產遭竊。
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