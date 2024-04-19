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因照顧父母在醫院巧遇！2青年清晨相約外出透氣車禍身亡 村民難過不捨

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東中華大橋今晨發生機車自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後傷重不治。圖／台東警分局提供
台東中華大橋今晨發生機車自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後傷重不治。圖／台東警分局提供

台東中華大橋今晨發生機車自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士與後座16歲邱姓男乘客2乘客送醫搶救後傷重不治。警方不排除疑為疲勞駕駛所致，但真正原因需再進一步調查釐清。

警方表示，這起機車自撞意外於清晨4點多發生，王男騎普通重機車載邱男往南市區行駛，行經台11線中華大橋161公里處外車道時，撞上一輛正進行伸縮縫補強改善的工程車。

由於撞擊力道猛烈，機車車頭扭曲變形，零件飛散，2人當場倒地不起，安全帽飛落。警消獲報現場後，發現2人無呼吸心跳，緊急分別送往馬階及基督教醫院搶救，但因傷勢過重，仍搶救不治。

警方初步調查，現場幾乎沒有剎車痕跡，且經過抽血酒測，酒測值為0，有可能是疲勞駕駛所致；至於施工車單位部分，均有依規定在施工點擺放圍籬、三角錐和警示燈號等措施。

公路局南區養護工程分局人員表示，現場有依規定做漸進式交通維護設施，且有號誌車閃燈，不清楚機車為何會闖進來，他們昨晚收工時還拍攝放置交維設施影像，證明因交維不善而釀車禍

據了解，王男及邱男為延平鄉同村村民，因2人家人分別住馬偕醫院，王與邱昨晚照顧家人時相遇，清晨4時相約共乘機車外出透氣，未料回程發生意外，家屬得知噩耗傷心不已。

有村莊村民透露2人是一個父親癌末住院，另一個是母親生病住院，就這麼剛好在照顧父母時巧遇，2人在村莊都很乖有禮貌，工作也認真，村子聽聞這不幸，都很難過不捨。

台東 車禍

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