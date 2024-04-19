占用3車道！國1南九如段「4大車事故」堵車5公里 1司機輕傷送醫
國道一號南向366.8公里處九如路段，今天中午發生四大車追撞事故，據了解，現場因為兩輛貨櫃車、一輛平板半曳引車、油罐曳引車發生車禍，占用2、3、4線車道，僅剩內線路肩可走，回堵情況愈發嚴重，目前堵車5公里遠，國道公路警察已到場，正協助交通疏導並釐清調查肇事原因。
【中央社／高雄19日電】
國道1號南向366.6k高雄段今天下午發生嚴重車禍，警方初步了解為4輛半聯結車擦撞，占用3線車道，更導致回堵約5公里，目前國道警方已到場協助交通疏導，並將1名傷者送醫。
國道公路警察局表示，國1南向366.6公里處下午2時許發生嚴重車禍，警方到場發現為4輛半聯結車擦撞，造成1人受困車內，救護到場將傷者救出送醫。但車禍占用3線車道，也造成後方車流回堵約5公里，目前仍在排除事故當中，詳細車禍原因仍待釐清。
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