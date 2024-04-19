胞弟違規收兩罰單 新北議員叫警說明？三重分局回應了

新北市議員邱婷蔚胞弟兼服務處特助邱男，這個月中因交通違規被轄區警連開兩張罰單。邱議員得知找來分局高層到服務處說明，消息一出基層警炸鍋。昨晚邱婷蔚親上火線表示，談的是近期交通臨停違規議題。今早三重警方二次說明，希望外界不要有誤解。

據了解，新北市議員邱婷蔚胞弟兼特助邱男，去年11月5日開車載同邱議員，行駛新北市五股區中興路與新五路口，疑因打方向燈減速切換車道，被後方駕駛超車阻擋持空氣槍指劃，事後邱議員出示行車記錄器畫面開記者會。孰料，這個月中旬其弟因交通違規被警開兩張罰單，鬧上新聞版面，引人議論。

據悉，這個月14日騎機車行經新北市三重區忠孝路與力行路口，未依兩段式左轉，被轄區三重警分局厚德所員警攔下舉發。豈料，當天邱男拿出議員特助名片，員警一看未予理會直接開單。

翌日（15日）上午邱男開車載同邱議員來到三重區正義北路與重陽路口永豐銀行辦事，邱男又把車違停在公車停等區，巡邏警經過依法逕舉。

這個月16、17兩日，邱議員以許多在地民眾陳情，由三重警分局交通組長、所長到服務處說明。此事傳出基層警炸鍋，認為員警依法開單告發，議員卻不斷找官關切，那以後基層警是不是要看違規人身份執法。

對此，昨晚邱婷蔚親上火線喊冤，她說，弟弟違規是弟弟的事，弟弟自己會負責，近期即將議會即將開議，交通是每位議員非常關心的議題，三重警到服務處是例行的開會，談的是近期交通臨停違規議題，兩件事根本沒關聯。