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無業男偷6宮廟金爐燈座賤賣 廟方痛罵「會有報應」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉3座宮廟執事人員發現香爐和燈座不翼而飛，報警並提供監視錄影畫面，警方鎖定44歲施姓男子涉嫌重大，聲請搜索票逮人。施男坦承犯案，供出也到另3座宮廟偷燈座，總共偷了6座宮廟，警方依竊盜罪嫌把施男移送偵辦。

警方今指出，埔鹽鄉有3座宮廟本月先後報警，指稱供奉神明的香爐和燈座遭竊，錄影監視畫面顯示有一名陌生男子子夜零時過後進入廟內，見四下無人就行竊。　

警方循線追查，發現無業施男涉嫌重大，掌握他的行蹤後，到施家外面埋伏，施男不知賊跡曝光，從外面晃回家，員警出示身分及監視錄影畫面，施嫌俯首認罪到派出所，供出本月還偷另3座宮廟的燈座。這3座宮廟沒錄影監視畫面，宮廟人員接獲警方通知時都很高興竊賊「有報應」落網。

施嫌行竊得手兩個香爐、6個燈座，以廢金屬每公斤80元賤售。溪湖警分局長蔡宏澤表示，員警調閱監視器畫面、過濾清查可疑對象，現場勘採生物跡證，這次得以順利破案，但也提醒宮廟應加裝監視系統，定期清點廟內財物，以免成為宵小覬覦目標。

彰化縣施姓男子到宮廟偷竊香爐等祭祀物品。圖／民眾提供
彰化縣施姓男子到宮廟偷竊香爐等祭祀物品。圖／民眾提供

監視器 神明

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