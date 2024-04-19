惡鄰引爆瓦斯桶釀1死7傷 75歲死者疑求生...不幸樓梯前倒下成焦屍

高雄今天凌晨發生民宅瓦斯氣爆意外，火勢延燒隔壁2間樓房，釀出1死7傷悲劇，警初判，消防救出全身90%灼傷的獨居邱姓男子，疑為縱火主嫌，據傳案發前，邱曾醉喊「大家一起死」，而這起火警死者為70歲顏姓老翁，被消防發現時，躺在二樓離樓梯口不到1米位置，因來不及逃生葬送火場。

高雄市三民區褒揚街一處透天民宅，今晨傳出轟天巨響，而遭炸開門窗玻璃割傷的4女及3男，分別是蔡姓婦人（61歲）和10歲男童、魏姓婦人（60歲），以及張姓老翁（71歲）、謝姓婦人（66歲）及黃楊婦人（76歲），所幸經治療後並無大礙；而大面積90%燒傷住進加護病房的邱男，仍陷入昏迷，疑為縱火主嫌。

據了解，昨晚有住戶指出，邱醉言醉語喊「大家一起死」，而獨居邱男平日會在1樓放置3桶瓦斯，疑似正是引爆這起火警的主要工具。

消防人員於凌晨零時44分許撲滅火勢，進屋查看時，發現住邱男隔壁棟透天民宅2樓，有一具被燒得面目全非的男性焦屍，躺在離樓梯口不遠僅1米的位置，疑似想求生逃出，但火勢猛烈不幸當場遭火吞噬。

詳細起火原因，高雄地檢署外勤檢察官已會同消防鑑識人員釐清，且上午已會同法醫初步相驗死者顏男遺體，檢方表示，顏男遺體初步呈現火燒焦黑狀態，將擇期再行複驗，至於本起案件是否涉及刑責，將由檢察官後續進行調查。

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