毒氣瀰漫 淡水泡棉廠燒毀2700坪廠房...12年前也燒過

新北市淡水區一棟占地約2700坪3層樓泡棉工廠，昨晚10時許遭祝融吞噬，據悉，該廠房12年前也燒過一次。因廠房存放大量甲苯、潤滑油和儲存禁水性有毒化學物質，毒災中心第一時間趕抵偵測，發現空氣中瀰漫有毒氣體，當場請消防員要穿戴空氣呼吸器裝備。今天早上火調人員到場勘驗，目前不時有殘火復燃，消防員現場警戒。

據了解，新北市淡水區小中寮9號之3一棟3層樓泡棉工廠，昨天晚上10時許從3樓處冒出大量濃煙旋即竄燒。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛71車、消防員151人趕抵救援，現場已全面燃，所幸現場沒有人受傷受困。

由於廠房一樓堆放2噸二氨甲烷、20噸二異氰酸甲苯、20頓聚醚多元醇，火勢燃燒揮發成有毒空氣跟致癌物質，一度讓在場「環境部環境事故專技術業小組」提醒在場消防員須要穿戴空氣呼吸器裝備。

現場火勢兩小時控制，但截至今天中午12時許，仍不時有殘火悶燒情況。消防員持續在現場布水線警戒。早上「環境部環境事故專技術業小組」到場偵測、火調人員勘驗現場，釐清起火原因。