快訊

Bigbang大聲宣布5月來台！關於歌唱天才的7件事，原來歌手不是第一夢想，還曾推過「這個」奇特周邊！

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

基隆、新北交界改裝排氣管再「炸」 寧靜專案加強取締

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆、新北交界再傳改裝排氣管「炸街」，警方寧靜專案加強取締。記者游明煌／翻攝
基隆、新北交界再傳改裝排氣管「炸街」，警方寧靜專案加強取締。記者游明煌／翻攝

基隆市、新北市交界道路常有改裝機車橫行，近日信義區有民眾反映，晚上又聽到震耳欲聾改裝車「炸」街聲，讓長者和小朋友深夜被吵醒。議員表示，警方及環保局應再加強執法取締，交通隊表示，「寧靜街坊」專案取締件數已有成效，近期發現因天候轉晴回溫，通報件數有上升趨勢，警方將持續嚴正執法。

「最近深夜常有改裝排氣管的重機車呼嘯經過，巨大聲響把小朋友都吵醒了，晚上快12點了，不讓人睡嗎？」培德路李姓婦人投訴。

市議員韓世昱說，基隆市汽機車改裝的噪音長期困擾民眾，與新北交界道路常有汽機車狂飆，民眾飽受困擾，影響入夜後安寧，要求相關單位要祭出鐵腕加強取締，並從源頭改裝車行改善。建議設置定點噪音偵測照相機與加強不定期聯合噪音稽查等作為。

基隆市府112年11月公告修正噪音管制事項，若車輛使用未經審驗或檢驗合格的排氣管行駛於道路，採「行為罰」方式，經員警攔查開立通報單，環保局將依噪音管制法逕行裁處3千至3萬元罰鍰，無需通知驗車。

市府環保局表示，目前採加重處分，今年2月1日起，白天查獲加罰到6千，夜間時段晚間11時到隔天上午7時，更加倍罰到1萬2000元，並請車主立即改善，未遵行者將按次加倍處罰，最高可處3萬元罰鍰。

交通隊表示，已有取締成效，去年度上傳環境部噪音車檢舉網站906件、查處機動車輛致妨害安寧通報環保局開罰542件，依違反道路交通管理處罰條例取締車輛不當改裝告發397件。今年1至2月處機動車輛致妨害安寧通報環保局175件，依違反道路交通管理處罰條例取締48件。

交通隊表示，近期發現因天候轉晴，4月到17日止已通報70件，通報件數有上升趨勢，顯示部分車主仍心存僥倖，噪音車輛蠢動橫行，警方近日加強執法。

基隆、新北交界再傳改裝排氣管「炸街」，警方寧靜專案加強取締。記者游明煌／翻攝
基隆、新北交界再傳改裝排氣管「炸街」，警方寧靜專案加強取締。記者游明煌／翻攝

噪音 環保局

延伸閱讀

三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

大甲運動公園前攔查違法改裝車 4車不合格共罰8400元

蝙蝠產卵、安心亞與楊寶楨代言爭議 謝國樑一次說清了

影／淡水3層樓泡棉工廠陷火海 新北消防57車132人灌救

相關新聞

國道客運擬調票價 基隆市公車獲1億補助…暫不漲

基隆市公車處連年虧損，目前全票15元已維持18年，近來國道客運票價擬調漲，市公車票價是否跟漲？市府交通處表示，今年已向公...

基隆、新北交界改裝排氣管再「炸」 寧靜專案加強取締

基隆市、新北市交界道路常有改裝機車橫行，近日信義區有民眾反映，晚上又聽到震耳欲聾改裝車「炸」街聲，讓長者和小朋友深夜被吵...

蝙蝠產卵、安心亞與楊寶楨代言爭議 謝國樑一次說清了

基隆市城市代言人安心亞、政策大使楊寶楨，接連遭綠營質疑，市長謝國樑日前與楊寶楨出席活動時口誤「蝙蝠有產卵」也引發惹議，謝...

創世籌建花蓮分院 植物人家屬期待

創世基金會在全台有多處據點，但花蓮還在籌建安養院，有2名植物人北上安置到創世宜蘭羅東分院，0403花蓮大地震，東部路網阻...

謝國樑口誤「蝙蝠有產卵」遭諷 基隆市府澄清：當天修正致歉

基隆市長謝國樑16日宣布前民眾黨發言人楊寶楨擔任基隆政策宣導大使，並一起到安樂室內兒童遊樂園參加啟用典禮，但謝國樑誤提及...

發展綠能韌性！饒慶鈴率首長勘利嘉、關山小水力發電

推動綠能，台東縣長饒慶鈴今天帶領縣府團隊、鄉鎮市長訪視台東利嘉及關山2處小水力發電廠；饒慶鈴表示，台東極具綠色能源發展潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。