基隆、新北交界改裝排氣管再「炸」 寧靜專案加強取締

基隆市、新北市交界道路常有改裝機車橫行，近日信義區有民眾反映，晚上又聽到震耳欲聾改裝車「炸」街聲，讓長者和小朋友深夜被吵醒。議員表示，警方及環保局應再加強執法取締，交通隊表示，「寧靜街坊」專案取締件數已有成效，近期發現因天候轉晴回溫，通報件數有上升趨勢，警方將持續嚴正執法。

「最近深夜常有改裝排氣管的重機車呼嘯經過，巨大聲響把小朋友都吵醒了，晚上快12點了，不讓人睡嗎？」培德路李姓婦人投訴。

市議員韓世昱說，基隆市汽機車改裝的噪音長期困擾民眾，與新北交界道路常有汽機車狂飆，民眾飽受困擾，影響入夜後安寧，要求相關單位要祭出鐵腕加強取締，並從源頭改裝車行改善。建議設置定點噪音偵測照相機與加強不定期聯合噪音稽查等作為。

基隆市府112年11月公告修正噪音管制事項，若車輛使用未經審驗或檢驗合格的排氣管行駛於道路，採「行為罰」方式，經員警攔查開立通報單，環保局將依噪音管制法逕行裁處3千至3萬元罰鍰，無需通知驗車。

市府環保局表示，目前採加重處分，今年2月1日起，白天查獲加罰到6千，夜間時段晚間11時到隔天上午7時，更加倍罰到1萬2000元，並請車主立即改善，未遵行者將按次加倍處罰，最高可處3萬元罰鍰。

交通隊表示，已有取締成效，去年度上傳環境部噪音車檢舉網站906件、查處機動車輛致妨害安寧通報環保局開罰542件，依違反道路交通管理處罰條例取締車輛不當改裝告發397件。今年1至2月處機動車輛致妨害安寧通報環保局175件，依違反道路交通管理處罰條例取締48件。