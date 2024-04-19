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台電大潭電廠包商與交管6人大亂鬥 只因車輛違停釀口角

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

位於桃園觀音區的大潭電廠今天上午上班時間又發生工人大亂鬥事件，連姓包商疑因不理會吳姓交管人員仍違停車輛，遭吳等持甩棍砸車，包商見狀上前理論，雙雙爆發肢體衝突，造成2名交管人員受傷自行就醫，桃市大園警分局據報到場，鬧事者雖已鳥獸散，仍將6名參與鬥毆人員移送偵辦，至於吳男砸毀擋風玻璃部分，也一併送辦。

大園分局觀音分駐所長黃敬祐說明，今天上午8點接獲民眾報案，指觀音大潭電廠8號機圍牆外發生鬥毆案件，警方到場時，現場已無打架情形，初步了解，事件起因為電廠吳姓等2名交管人員，勸離違停車輛的包商未果，進而發生衝突。

警方說，吳姓交管人員憤而持甩棍砸車，包括連姓包商等4名男子見狀，不滿上前理論，雙方進而發生互毆肢體衝突，2名交管人員受傷自行就醫，全案於警詢後依聚眾鬥毆罪將動手的6人移送偵辦，另外，吳男砸毀車輛擋風玻璃部分，依毀損罪送辦。

桃園觀音大潭電廠今天上午又發生鬥毆事件，連姓包商車輛違停，不理會吳姓交管人員指揮，雙方爆發衝突，大園警分局據報，將鬧事6人依聚眾鬥毆罪送辦。圖／社會事新聞影音提供
桃園觀音大潭電廠今天上午又發生鬥毆事件，連姓包商車輛違停，不理會吳姓交管人員指揮，雙方爆發衝突，大園警分局據報，將鬧事6人依聚眾鬥毆罪送辦。圖／社會事新聞影音提供
桃園觀音大潭電廠今天上午又發生鬥毆事件，連姓包商車輛違停，不理會吳姓交管人員指揮，雙方爆發衝突，大園警分局據報，將鬧事6人依聚眾鬥毆罪送辦。圖／社會事新聞影音提供
桃園觀音大潭電廠今天上午又發生鬥毆事件，連姓包商車輛違停，不理會吳姓交管人員指揮，雙方爆發衝突，大園警分局據報，將鬧事6人依聚眾鬥毆罪送辦。圖／社會事新聞影音提供

違停 鬥毆

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