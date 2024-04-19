台電大潭電廠包商與交管6人大亂鬥 只因車輛違停釀口角
位於桃園觀音區的大潭電廠今天上午上班時間又發生工人大亂鬥事件，連姓包商疑因不理會吳姓交管人員仍違停車輛，遭吳等持甩棍砸車，包商見狀上前理論，雙雙爆發肢體衝突，造成2名交管人員受傷自行就醫，桃市大園警分局據報到場，鬧事者雖已鳥獸散，仍將6名參與鬥毆人員移送偵辦，至於吳男砸毀擋風玻璃部分，也一併送辦。
大園分局觀音分駐所長黃敬祐說明，今天上午8點接獲民眾報案，指觀音大潭電廠8號機圍牆外發生鬥毆案件，警方到場時，現場已無打架情形，初步了解，事件起因為電廠吳姓等2名交管人員，勸離違停車輛的包商未果，進而發生衝突。
警方說，吳姓交管人員憤而持甩棍砸車，包括連姓包商等4名男子見狀，不滿上前理論，雙方進而發生互毆肢體衝突，2名交管人員受傷自行就醫，全案於警詢後依聚眾鬥毆罪將動手的6人移送偵辦，另外，吳男砸毀車輛擋風玻璃部分，依毀損罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言