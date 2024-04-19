快訊

Bigbang大聲宣布5月來台！關於歌唱天才的7件事，原來歌手不是第一夢想，還曾推過「這個」奇特周邊！

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

彰化肉攤女員工手捲進絞肉機 抱機送醫搶救過程曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，連同絞肉機抱著送醫急救，由於血肉模糊，相當駭人，秀傳醫院經過5個小時手術進行縫合，秀傳整形外科副院長李宗勳表示，女員工5隻手指整個骨頭、神經、血管都受損，必須進行重建及復健

這名女員工昨天上午在肉攤作業時右手絞進絞肉機，報請消防隊救援，消防隊將她連同絞肉機一起送到秀傳醫院急救，先在右上臂綁上止血帶，再由消防員慢慢 用破壞剪等工具拆卸機具，移出手掌進行手術。

彰化秀傳整形外科副院長李宗勳表示，女患者整隻手掌捲進去絞肉機，5隻手指全受損，整個肌腱、骨頭、神經和血管都受損，進行5小時手術後，目前病人情況穩定，需要觀察72小時，再進行進一步評估，後續必須進行重建及復健。

李宗勳說，以往也曾發生相關員工手不慎絞進機械或絞肉機等情況，要切記不能立即將手拉出，否則可能造成更嚴重傷害，應立即通知119救援，送醫急救。

據了解這名越南籍女員工嫁來台灣多年，育有讀幼兒園的一雙兒女，已在肉攤工作一年多，肉攤業者說發生這樣的事他們也非常難過，女員工做事認真，他們會為她擔負起醫療費，提供協助。

彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，連同絞肉機抱著送醫急救，消防員用破壞剪等工具拆卸機具，移出手掌進行手術。圖／民眾提供
彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，連同絞肉機抱著送醫急救，消防員用破壞剪等工具拆卸機具，移出手掌進行手術。圖／民眾提供
彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，5隻手指整個骨頭、神經、血管都受損，必須進行重建及復健。圖／秀傳醫院提供
彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，5隻手指整個骨頭、神經、血管都受損，必須進行重建及復健。圖／秀傳醫院提供
彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，連同絞肉機抱著送醫急救，消防員用破壞剪等工具拆卸機具，移出手掌進行手術。圖／民眾提供
彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，連同絞肉機抱著送醫急救，消防員用破壞剪等工具拆卸機具，移出手掌進行手術。圖／民眾提供

復健 手術

延伸閱讀

2024癌症論壇／手術搭配機械手臂 吳青峰：單孔微創縮短復原期

2024癌症論壇／乳癌手術更精進 周旭桓：兼顧術後生活與療效

高雄民宅瓦斯爆炸發現1焦屍 1男2女1男童送醫急救

影／高雄凌晨瓦斯爆炸 住戶4人含1小孩送醫急救

相關新聞

影／高雄軍港近岸膠筏翻覆2男落海溺斃 海巡：昨晚報關出海

高雄海巡隊今晨獲報，左營軍港近岸海域疑似有漁民不慎落海，海巡隊派艇前往查看，發現兩具男性浮屍；據了解，兩人昨晚由向旗后安...

影／高雄男不甘分手深夜撞前女友 狂毆1分多鐘強擄上車恐怖畫面曝

高雄23歲熊姓男子今天凌晨開車在前女友陳姓女子旗津區住家外守候，見陳女騎車外出，故意碰撞害陳摔車後，熊男竟衝下車，用暴力...

獨／高雄左營軍港外海發現2具浮屍 傳漁船翻覆釀意外

海巡署南部分署第五海巡隊今天上午接獲報案，左營軍港外海處疑似有漁民不慎落海，海巡隊前往查看，並打撈起兩具男性浮屍；據了解...

高雄惡鄰疑引爆瓦斯釀1死7傷 老翁夢中燒死、妻參加同學會逃劫

高雄三民區褒揚街今天凌晨發生瓦斯氣爆，現場瞬間陷入火海，火勢延燒共3戶民宅受損，這場大火釀1死7傷悲劇，警初判，傷者中獨...

影／疑縱火害鄰...高雄獨居男90%灼傷命危 案發前醉喊：大家一起死

高雄市三民區褒揚街一處透天民宅今晨傳瓦斯氣爆意外，消防局從遭波及的住戶救出被玻璃割傷及身體不適的4女及2男，幸無大礙；另...

影／高雄瓦斯氣爆釀1死6傷疑獨居男縱火 恐怖爆炸一團火球畫面曝光

高雄市三民區褒揚街一處透天民宅今晨傳出瓦斯氣爆意外，大火從透天厝噴出消防局出動25車58人搶救，過程中不時傳出爆炸聲響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。