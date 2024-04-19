彰化肉攤女員工手捲進絞肉機 抱機送醫搶救過程曝光

彰化縣彰化市一豬肉攤的28歲越南籍員工昨天作業時手不慎捲入絞肉機，連同絞肉機抱著送醫急救，由於血肉模糊，相當駭人，秀傳醫院經過5個小時手術進行縫合，秀傳整形外科副院長李宗勳表示，女員工5隻手指整個骨頭、神經、血管都受損，必須進行重建及復健。

這名女員工昨天上午在肉攤作業時右手絞進絞肉機，報請消防隊救援，消防隊將她連同絞肉機一起送到秀傳醫院急救，先在右上臂綁上止血帶，再由消防員慢慢 用破壞剪等工具拆卸機具，移出手掌進行手術。

彰化秀傳整形外科副院長李宗勳表示，女患者整隻手掌捲進去絞肉機，5隻手指全受損，整個肌腱、骨頭、神經和血管都受損，進行5小時手術後，目前病人情況穩定，需要觀察72小時，再進行進一步評估，後續必須進行重建及復健。

李宗勳說，以往也曾發生相關員工手不慎絞進機械或絞肉機等情況，要切記不能立即將手拉出，否則可能造成更嚴重傷害，應立即通知119救援，送醫急救。