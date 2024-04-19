快訊

Bigbang大聲宣布5月來台！關於歌唱天才的7件事，原來歌手不是第一夢想，還曾推過「這個」奇特周邊！

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄軍港近岸膠筏翻覆2男落海溺斃 海巡：昨晚報關出海

聯合報／ 記者古和純石秀華／高雄即時報導

高雄海巡隊今晨獲報，左營軍港近岸海域疑似有漁民不慎落海，海巡隊派艇前往查看，發現兩具男性浮屍；據了解，兩人昨晚由向旗后安檢所報關出海作業，疑因膠筏翻覆不慎落海，海巡原已將遺體運回，將通知家屬指認，並報請後續相驗。

高雄海巡隊表示，接獲海巡署第七巡防區指揮部通報後，於上午6時6分許救援船艇抵達通報海域，發現漁民通報海上有1艘膠筏及1具遺體載浮載沉。

海巡人員與報案漁船CTS-7687船主李先生共同協助打撈第一具遺體，並持續於該海域搜尋，7時18分許發現第二具遺體後，於9時許將二具大體運回隊部碼頭

據悉，死者張、侯姓兩男皆為50歲左右，昨晚6時24分許，確實有報關出海，但兩人出海的真實目的，海巡隊並不清楚，目前僅能盡全力協助逝者返家，並報請橋頭地檢署外勤檢察官協助相驗。

疑膠筏翻覆，高雄軍港外出現兩具浮屍。記者古和純／翻攝
疑膠筏翻覆，高雄軍港外出現兩具浮屍。記者古和純／翻攝
海巡人員協助將兩具浮屍運回隊部碼頭。記者古和純／翻攝
海巡人員協助將兩具浮屍運回隊部碼頭。記者古和純／翻攝
海巡人員協助打撈兩具浮屍，並運回隊部碼頭，後續將進行相驗程序。記者古和純／翻攝
海巡人員協助打撈兩具浮屍，並運回隊部碼頭，後續將進行相驗程序。記者古和純／翻攝

海巡署 漁民 碼頭

延伸閱讀

獨／高雄左營軍港外海發現2具浮屍 傳漁船翻覆釀意外

113年司法特考8月10日登場 暫需名額逾千人

縣警局長陳錦文牽線 業者捐500台密錄器給金門警與海巡

高雄「最美魚市場」傳意外 1男子落海獲救已無生命跡象

相關新聞

影／高雄軍港近岸膠筏翻覆2男落海溺斃 海巡：昨晚報關出海

高雄海巡隊今晨獲報，左營軍港近岸海域疑似有漁民不慎落海，海巡隊派艇前往查看，發現兩具男性浮屍；據了解，兩人昨晚由向旗后安...

影／高雄男不甘分手深夜撞前女友 狂毆1分多鐘強擄上車恐怖畫面曝

高雄23歲熊姓男子今天凌晨開車在前女友陳姓女子旗津區住家外守候，見陳女騎車外出，故意碰撞害陳摔車後，熊男竟衝下車，用暴力...

獨／高雄左營軍港外海發現2具浮屍 傳漁船翻覆釀意外

海巡署南部分署第五海巡隊今天上午接獲報案，左營軍港外海處疑似有漁民不慎落海，海巡隊前往查看，並打撈起兩具男性浮屍；據了解...

高雄惡鄰疑引爆瓦斯釀1死7傷 老翁夢中燒死、妻參加同學會逃劫

高雄三民區褒揚街今天凌晨發生瓦斯氣爆，現場瞬間陷入火海，火勢延燒共3戶民宅受損，這場大火釀1死7傷悲劇，警初判，傷者中獨...

影／疑縱火害鄰...高雄獨居男90%灼傷命危 案發前醉喊：大家一起死

高雄市三民區褒揚街一處透天民宅今晨傳瓦斯氣爆意外，消防局從遭波及的住戶救出被玻璃割傷及身體不適的4女及2男，幸無大礙；另...

影／高雄瓦斯氣爆釀1死6傷疑獨居男縱火 恐怖爆炸一團火球畫面曝光

高雄市三民區褒揚街一處透天民宅今晨傳出瓦斯氣爆意外，大火從透天厝噴出消防局出動25車58人搶救，過程中不時傳出爆炸聲響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。