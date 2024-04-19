影／高雄軍港近岸膠筏翻覆2男落海溺斃 海巡：昨晚報關出海

高雄海巡隊今晨獲報，左營軍港近岸海域疑似有漁民不慎落海，海巡隊派艇前往查看，發現兩具男性浮屍；據了解，兩人昨晚由向旗后安檢所報關出海作業，疑因膠筏翻覆不慎落海，海巡原已將遺體運回，將通知家屬指認，並報請後續相驗。

高雄海巡隊表示，接獲海巡署第七巡防區指揮部通報後，於上午6時6分許救援船艇抵達通報海域，發現漁民通報海上有1艘膠筏及1具遺體載浮載沉。

海巡人員與報案漁船CTS-7687船主李先生共同協助打撈第一具遺體，並持續於該海域搜尋，7時18分許發現第二具遺體後，於9時許將二具大體運回隊部碼頭。