台東2青年無照騎車自撞工程車 2人送醫搶救不治

台東中華大橋今晨發生機車不明原因自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後，仍傷重不治。事故發生原因警方進一步調查釐清中。

這起機車自撞意外於清晨4時許發生，王男騎普通重機車載邱男往南市區行駛，行經台11線中華大橋161公里處外車道時，撞上一輛正進行伸縮縫補強改善的工程車。

由於撞擊力道猛烈，機車車頭扭曲變形，零件飛散，2人當場倒地不起，安全帽飛落。警消獲報現場後，發現2人無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，但由於傷勢過重，最後仍搶救不治。

警方初步調查，騎車的王男沒有機車駕照，由於送醫搶救不治，遺體已存入冰櫃無法抽血酒測，至於2人的身分資料也在調查了解。