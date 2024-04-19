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台東2青年無照騎車自撞工程車 2人送醫搶救不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東中華大橋今晨發生機車不明原因自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後，仍傷重不治。事故發生原因警方進一步調查釐清中。

這起機車自撞意外於清晨4時許發生，王男騎普通重機車載邱男往南市區行駛，行經台11線中華大橋161公里處外車道時，撞上一輛正進行伸縮縫補強改善的工程車。

由於撞擊力道猛烈，機車車頭扭曲變形，零件飛散，2人當場倒地不起，安全帽飛落。警消獲報現場後，發現2人無呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，但由於傷勢過重，最後仍搶救不治。

警方初步調查，騎車的王男沒有機車駕照，由於送醫搶救不治，遺體已存入冰櫃無法抽血酒測，至於2人的身分資料也在調查了解。

據了解，中華大橋正進行伸縮縫補強工程，施工單位在施工點周圍有擺放工程圍籬，但由於橋上未裝有監視器，機車為何撞及工程車，以及施工單位是否有疏失，目前警方仍持續調查釐清中。

台東中華大橋今晨發生機車不明原因自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後，仍傷重不治。圖／台東警分局提供
台東中華大橋今晨發生機車不明原因自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後，仍傷重不治。圖／台東警分局提供
台東中華大橋今晨發生機車不明原因自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後，仍傷重不治。圖／台東警分局提供
台東中華大橋今晨發生機車不明原因自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士及後座16歲邱姓男乘客送醫搶救後，仍傷重不治。圖／台東警分局提供

台東 監視器 自撞

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