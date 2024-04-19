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影／高雄民宅氣爆威力多大 恐怖影片曝門窗齊飛瓦斯桶噴火

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市褒揚街透天民宅今晨傳瓦斯氣爆意外，消防局救出遭玻璃割傷的4女2男，幸無大礙；另從氣爆屋內救出全身有90%灼傷的邱男，有鄰居指案發前，聽邱醉喊「大家一起死」，警消懷疑是邱縱火，正調查中；案發周圍監視影像陸續曝光，只見氣爆當下，民宅門窗、玻璃、家具被震飛，瓦斯桶還噴出火焰，畫面令人震懾。

警消調查，該起火警發生在今天凌晨約零時許，位於高雄市三民區褒揚街266巷的民宅突然發生瓦斯爆炸，火舌從透天厝的窗戶噴出， 一樓瞬間陷入火海，附近有民眾錄下民宅起火影片，只見熊熊火光燃燒，火舌竄出，過程中，還夾雜連續爆炸聲響，遭波及的數戶民宅門窗被震飛，地上一片狼藉，有住戶倉皇逃生，有人一臉驚恐，有人被玻璃割傷。

消防員抵達現場後，動員搶救，先從火場救出蔡姓婦人（61歲）和10歲男童、魏姓婦人（60歲），以及張姓老翁（71歲）、謝姓婦人（66歲）及黃楊婦人（76歲），6人均被氣爆威力震飛的玻璃割傷，所幸意識清楚，無大礙。

另從發生氣爆意外的透天厝救出獨居的邱姓男子（50歲），邱全身受有百分之90燒燙傷，被救出時已昏迷，性命垂危，送醫搶救中。

消防人員在凌晨零時23分控制火勢，約零時44分許撲滅，進入住在邱男隔壁棟的透天厝民宅探查，驚見2樓一具被燒得面目全非的男性焦屍，經查疑為70餘歲的顏姓老翁，疑因半夜熟睡，在睡夢中被活活燒成焦屍；顏妻因北上南投參加同學會，逃過死劫。

據了解，這起釀成1死7傷的氣爆意外，警消事後調查，性命垂危的邱男，獨居透天厝，1樓擺放3桶瓦斯桶，平常會喝酒澆愁，常對鄰居咆哮、胡言亂語；有住戶指，案發前，聽到邱醉言醉語喊「大家一起死」。

警消懷疑，邱疑縱火，嫌疑重大，目前已派員至醫院戒護中，全案將依公共危險、殺人、毀損等罪嫌，報請高雄地檢署後續偵辦，詳細起火原因由消防鑑識人員調查釐清。

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高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷，消防員在滅火後進入火場查看。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷，消防員在滅火後進入火場查看。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷；圖為氣爆當下，氣爆民宅內的門窗被震飛，瓦斯桶噴火的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷；圖為氣爆當下，氣爆民宅內的門窗被震飛，瓦斯桶噴火的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷；圖為氣爆當下，氣爆民宅內的門窗被震飛，瓦斯桶噴火的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，釀成1死7傷；圖為氣爆當下，氣爆民宅內的門窗被震飛，瓦斯桶噴火的畫面。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死７傷；圖為氣爆後，附近住戶倉皇逃生，駐足觀看。圖／讀者提供
高雄市三民區褒揚街今晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死７傷；圖為氣爆後，附近住戶倉皇逃生，駐足觀看。圖／讀者提供

氣爆 獨居 透天厝

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