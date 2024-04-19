疑未注意車況 國1租賃轎車追撞大貨車尾變廢鐵...女乘客命危

國道1號苗栗頭份南下地磅站路段，今天清晨發生一起凌志轎車追撞大貨車事故，轎車毀損嚴重猶如廢鐵，車內兩人受傷，其中廖姓女乘客傷勢嚴重，現場已無生命徵象，送醫救治，肇事原因及責任有待警方調查釐清。

苗栗縣消防局表示，清晨6點35分接獲通報，國1南下118公里處發生轎車、大貨車碰撞，轎車杜姓男駕駛（34歲）和廖姓女乘客（22歲）受傷，救護人員到場時，杜男已自行脫困，廖女則受困車後座內，且因傷勢嚴重已無呼吸、心跳等生命徵象，兩人都被送往衛福部苗栗醫院救治。

據了解，肇事轎車為租賃車輛，當時疑因未注意車前狀況，撞擊輔助車道的營業大貨車左後車尾，杜男酒測值待測，現場於7點38分排除，全線恢復正常通車。