聽新聞
test
0:00 / 0:00
疑未注意車況 國1租賃轎車追撞大貨車尾變廢鐵...女乘客命危
國道1號苗栗頭份南下地磅站路段，今天清晨發生一起凌志轎車追撞大貨車事故，轎車毀損嚴重猶如廢鐵，車內兩人受傷，其中廖姓女乘客傷勢嚴重，現場已無生命徵象，送醫救治，肇事原因及責任有待警方調查釐清。
苗栗縣消防局表示，清晨6點35分接獲通報，國1南下118公里處發生轎車、大貨車碰撞，轎車杜姓男駕駛（34歲）和廖姓女乘客（22歲）受傷，救護人員到場時，杜男已自行脫困，廖女則受困車後座內，且因傷勢嚴重已無呼吸、心跳等生命徵象，兩人都被送往衛福部苗栗醫院救治。
據了解，肇事轎車為租賃車輛，當時疑因未注意車前狀況，撞擊輔助車道的營業大貨車左後車尾，杜男酒測值待測，現場於7點38分排除，全線恢復正常通車。
國道警方呼籲，用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言