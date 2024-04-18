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影／萬里套頭綁雙腳浮屍 相驗有不明傷痕解剖查是否被殺害

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市新莊區45歲鍾姓男子，昨天下午被釣客發現陳屍萬里區核二廠出海口，頭部套有黑色塑膠袋，雙腳被塑膠袋綁住，但雙手卻沒綁，死因可疑。警方今天報請檢方相驗調查，檢方初步發現，死者身體有不明原因傷痕，死因還要擇期解剖釐清。檢警未排除遭殺害棄屍，金山分局已報請基隆地檢署指揮偵辦中。

金山警分局野柳派出所昨接獲釣客通報有浮屍，死者頭部套有塑膠袋，腳部以塑膠袋綑綁，經家屬確認死者為鍾姓男子，警方初步鑑識大體外觀沒看到致命外傷，目前已冰在在基隆殯儀館。

警方今天報請基隆地檢署相驗完畢，檢方初步發現，死者身體有不明原因之傷痕，實際死因擇日仍需解剖進一步調查釐清。

檢警調查，死者身上的不明傷痕，是在海裡碰撞造成，還有是外力因素，仍無法判斷，必須進一步解剖查明，因此是自己落海，還是遭殺害棄屍，都還不能確認，但不排除任何可能性，待法醫解剖。

家屬向檢警表示，死者無業，當天上午從家中出門後，沒有說要去哪裡，身體也沒有異樣，不知為何會出現在海邊。警方說，目前調監視器查明死者如何到現場，釐清有沒有可疑人士相隨。

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萬里套頭綁雙腳浮屍，相驗不明傷痕將解剖查是否被殺害。記者游明煌／翻攝
萬里套頭綁雙腳浮屍，相驗不明傷痕將解剖查是否被殺害。記者游明煌／翻攝

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