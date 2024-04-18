「魔法衣櫥」服飾店無預警倒閉 申訴46件

北市法務局、商業處前天前往「魔法衣櫥」門市、辦公室稽查吃閉門羹。圖／北市法務局提供 北市東區知名服飾店「魔法衣櫥」無預警倒閉，法務局昨表示，收到46件消費申訴，申訴內容多為業者官方臉書及IG均已關閉，遭踢出VIP購物群組，仍有兩間門市儲值未使用完畢，卻無法聯絡上業者退款等，將函請葉姓負責人到市府說明，也有6人提告詐欺。

「魔法衣櫥」受害消費者人數已多達140人、損失金額上看260萬，已成立自救會，受害者發文指出，前一陣子店家出清特價，但4月15日老闆、員工集體消失。

法務局統計，警局已受理6件民眾提起刑事詐欺報案，分別為北市4件、新北2件，受理46件消費申訴，北市和新北各30件、16件。

北市消保官龔千雅說，受害消費者申訴，業者標榜儲值可終身打折，統計46筆消費申訴，未使用儲值金額者總計約81萬餘，其中最高單筆儲值金額為9萬5千元。

法務局表示，消保官已會同主管機關北市商業處，前天傍晚派員赴東區2間門市及2處辦公室稽查，因業者大門深鎖無人回應，近日將請負責人到市府說明。

龔千雅提醒，受害者先保留手上單據，如業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或提告求償；若當初使用刷卡付款，可速詢問發卡銀行能否申請爭議款，以保障權益。如有任何消費爭議，可撥「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及相關協助。