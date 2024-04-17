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影／昨才1死屏北砂石產區砂石車橫行 里港警分局今年已罰738件
屏北地區是砥砂石生產重鎮，砂石車出入頻繁，近期隘寮溪疏濬，台24線鹽埔鄉錦隆路段常有砂石車超載、超速，防汛道路昨天又發生2輛砂石車碰撞1死1傷事故，讓在地居民心驚；為安民心，里港警分局強調，每天都執行取締砂石車專案和宣導，今年以來已取締告發砂石車超載、滲漏、飛散等違規合計738件，會持續加強執法。
里港分局交通組長林中安說，因高屏地區上下游河段進行疏濬作業，部分運輸砂石原料的大型重車，未行駛規範的疏濬路線，貪圖方便，違規行駛里港鄉里嶺橋至里港大橋區段的水防道路，並接續通往省道台22線及台3線，台24線常有砂石車超載及超速等違規情事，進而影響沿線居民生活品質及上課通勤的交通不便，恐造成重大交通事故發生，警方會持續強力執法，維護民眾生命財產安全及生活品質。
里港警分局長温基興向砂石車公司和駕駛喊話，大型重車駕駛人應遵循車輛規畫的路線，勿違規行駛禁駛路段，駕車時注意行車速度，勿超速、超載及違反標誌、標線行駛，公權力不容挑戰，警方絕對強力執法取締；也請機車、轎車人遠離大型車，勿進入其視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害。
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