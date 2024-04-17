快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

7月底再有四所大專校院退場！教育部：5月分發安置近千學生

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／昨才1死屏北砂石產區砂石車橫行 里港警分局今年已罰738件

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏北地區是砥砂石生產重鎮，砂石車出入頻繁，近期隘寮溪疏濬，台24線鹽埔鄉錦隆路段常有砂石車超載、超速，防汛道路昨天又發生2輛砂石車碰撞1死1傷事故，讓在地居民心驚；為安民心，里港警分局強調，每天都執行取締砂石車專案和宣導，今年以來已取締告發砂石車超載、滲漏、飛散等違規合計738件，會持續加強執法。

里港分局交通組長林中安說，因高屏地區上下游河段進行疏濬作業，部分運輸砂石原料的大型重車，未行駛規範的疏濬路線，貪圖方便，違規行駛里港鄉里嶺橋至里港大橋區段的水防道路，並接續通往省道台22線及台3線，台24線常有砂石車超載及超速等違規情事，進而影響沿線居民生活品質及上課通勤的交通不便，恐造成重大交通事故發生，警方會持續強力執法，維護民眾生命財產安全及生活品質。

里港警分局長温基興向砂石車公司和駕駛喊話，大型重車駕駛人應遵循車輛規畫的路線，勿違規行駛禁駛路段，駕車時注意行車速度，勿超速、超載及違反標誌、標線行駛，公權力不容挑戰，警方絕對強力執法取締；也請機車、轎車人遠離大型車，勿進入其視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害。

屏東縣里港鄉防汛道路昨天發生2台砂石車碰撞1死1傷事故，讓在地居民心驚；警方強調今年以來已取締告發砂石車超載、滲漏、飛散等違規合計738件，會持續加強執法。圖／里港警分局提供
屏東縣里港鄉防汛道路昨天發生2台砂石車碰撞1死1傷事故，讓在地居民心驚；警方強調今年以來已取締告發砂石車超載、滲漏、飛散等違規合計738件，會持續加強執法。圖／里港警分局提供
屏東縣里港鄉防汛道路昨天發生2台砂石車碰撞1死1傷事故，讓在地居民心驚；警方強調今年以來已取締告發砂石車超載、滲漏、飛散等違規合計738件，會持續加強執法。圖／里港警分局提供
屏東縣里港鄉防汛道路昨天發生2台砂石車碰撞1死1傷事故，讓在地居民心驚；警方強調今年以來已取締告發砂石車超載、滲漏、飛散等違規合計738件，會持續加強執法。圖／里港警分局提供

交通事故 港警 砂石

延伸閱讀

影／屏東鹽埔2砂石車會車相撞 釀1死1傷

屏東縣鹽埔鄉防汛道路 砂石車會車車禍釀1死1傷

影／關渡橋掉幾百公斤土塊渾然不知 砂石車司機公共危險法辦

新北4大嚴重超速熱點曝光！BMW台64線開到173公里 超速93公里遭扣牌罰款

相關新聞

巨響後騎士躺平不動嚇壞路人 結果竟是睡太熟酒測值驚人

南投埔里蘭陽街今凌晨突傳出巨響，附近居民、路過民眾前往查看，發現竟有機車騎士自撞電線桿，而其倒地後，一動也不動，嚇壞眾人...

影／基隆嶼磯釣客落海亡 沒無線電求救家屬控督導疏失 市府回應

簡姓七旬釣客今年1月在基隆嶼海域一座島礁磯釣時落海，被救起後送醫不治，家屬今天指控一連串疏失釀憾事。議員說，當時載釣客的...

國道1號彰化路段6車追撞 3人輕傷車子零件噴滿地

國道1號北上216.6K彰化田尾路段今天清晨5點多發生6車追撞事故，造成三名駕駛輕傷，由於車輛被撞得零件散落一地，也一度...

影／昨才1死屏北砂石產區砂石車橫行 里港警分局今年已罰738件

屏北地區是砥砂石生產重鎮，砂石車出入頻繁，近期隘寮溪疏濬，台24線鹽埔鄉錦隆路段常有砂石車超載、超速，防汛道路昨天又發生...

影／狹路相逢機車拒讓 小黃撞下去下場曝光

新北市三重區前天有1輛機車，在狹窄路口停等紅燈時，堅持不願挪移禮讓迎面駛來的計程車，司機暴怒開車輕輕撞了一下機車再衝上前...

4緬甸僑生新店溪畔徹夜飲酒 1人落水失蹤今尋獲遺體

新北市永和區新店溪畔4名學生前天徹夜飲酒，一名緬甸僑生疑落水失蹤，消防人員昨派出船艇在河面上搜索未獲，今天近中午在新店溪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。