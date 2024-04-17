羅東男深夜大樓燒紙箱涉縱火 警立即逮捕未釀災

40餘歲楊姓男子昨夜11時許，涉嫌在宜蘭羅東火車站前商業大樓樓梯間燃燒紙箱，警方獲報後趕到大樓，在地下室發現手持滅火器的楊男，楊情緒失控辱罵警員，警方當場逮捕，隨後又在二樓發現火源撲滅，後續依妨害公務、公共危險罪嫌移請地檢署偵辦。

羅東警分局昨夜11時50分許獲報，羅東車站前公正路某商業大樓疑似有人縱火滋事，警員到場後，先在地下一樓發現楊男，疑似精神狀態不佳，拿著滅火器喃喃自語，看到警員馬上口出三字經辱罵，警方當場逮捕，從身上搜出打火機等。

警方繼續搜索大樓，在二樓樓梯間目睹陣陣濃煙，找到起火源是一堆紙箱，趕緊撲滅，消防局趕到時火已幾乎熄滅，今天凌晨0時45分確認撲滅，現場無人受傷。警方依妨害公務、公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。