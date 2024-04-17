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羅東男深夜大樓燒紙箱涉縱火 警立即逮捕未釀災

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

40餘歲楊姓男子昨夜11時許，涉嫌在宜蘭羅東火車站前商業大樓樓梯間燃燒紙箱，警方獲報後趕到大樓，在地下室發現手持滅火器的楊男，楊情緒失控辱罵警員，警方當場逮捕，隨後又在二樓發現火源撲滅，後續依妨害公務、公共危險罪嫌移請地檢署偵辦。

羅東警分局昨夜11時50分許獲報，羅東車站前公正路某商業大樓疑似有人縱火滋事，警員到場後，先在地下一樓發現楊男，疑似精神狀態不佳，拿著滅火器喃喃自語，看到警員馬上口出三字經辱罵，警方當場逮捕，從身上搜出打火機等。

警方繼續搜索大樓，在二樓樓梯間目睹陣陣濃煙，找到起火源是一堆紙箱，趕緊撲滅，消防局趕到時火已幾乎熄滅，今天凌晨0時45分確認撲滅，現場無人受傷。警方依妨害公務、公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，楊男是花蓮人，因不明原因跑到宜蘭，昨晚走進商業大樓內的卡拉OK，待了1、2分鐘後走出來，隨後就疑似燃燒紙箱。卡拉OK店員表示不認識楊男，楊男對一切問題都答以「不知道」，也未承認自己燃燒紙箱，詳細案情待檢警進一步調查。

楊男（中）疑為花蓮人，對一切案情都表示「不知道」，警方依妨害公務與公共危險罪嫌移送。記者陳敬丰／翻攝
楊男（中）疑為花蓮人，對一切案情都表示「不知道」，警方依妨害公務與公共危險罪嫌移送。記者陳敬丰／翻攝
羅東車站前的商業大樓，昨夜疑遭人縱火，警方迅速撲滅火勢，火勢並未擴大，無人受傷。記者陳敬丰／攝影
羅東車站前的商業大樓，昨夜疑遭人縱火，警方迅速撲滅火勢，火勢並未擴大，無人受傷。記者陳敬丰／攝影
40多歲楊姓男子疑似在羅東火車站前商業大樓電梯間燃燒紙箱。記者陳敬丰／翻攝
40多歲楊姓男子疑似在羅東火車站前商業大樓電梯間燃燒紙箱。記者陳敬丰／翻攝

妨害公務 宜蘭 羅東

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