羅東男深夜大樓燒紙箱涉縱火 警立即逮捕未釀災
40餘歲楊姓男子昨夜11時許，涉嫌在宜蘭羅東火車站前商業大樓樓梯間燃燒紙箱，警方獲報後趕到大樓，在地下室發現手持滅火器的楊男，楊情緒失控辱罵警員，警方當場逮捕，隨後又在二樓發現火源撲滅，後續依妨害公務、公共危險罪嫌移請地檢署偵辦。
羅東警分局昨夜11時50分許獲報，羅東車站前公正路某商業大樓疑似有人縱火滋事，警員到場後，先在地下一樓發現楊男，疑似精神狀態不佳，拿著滅火器喃喃自語，看到警員馬上口出三字經辱罵，警方當場逮捕，從身上搜出打火機等。
警方繼續搜索大樓，在二樓樓梯間目睹陣陣濃煙，找到起火源是一堆紙箱，趕緊撲滅，消防局趕到時火已幾乎熄滅，今天凌晨0時45分確認撲滅，現場無人受傷。警方依妨害公務、公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。
據了解，楊男是花蓮人，因不明原因跑到宜蘭，昨晚走進商業大樓內的卡拉OK，待了1、2分鐘後走出來，隨後就疑似燃燒紙箱。卡拉OK店員表示不認識楊男，楊男對一切問題都答以「不知道」，也未承認自己燃燒紙箱，詳細案情待檢警進一步調查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言