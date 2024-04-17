「五條通」坐車趴趴走 朋友違規他遭活逮
台南市47歲林姓男子身揹5條通緝案，昨天搭乘友人轎車到安平區訪友，因座車停駛於機慢車道上，巡邏員警上前盤檢，發現林通緝身分，林並因竊盜罪通緝，必須入監執行9個月徒刑，警詢後解送台南地署歸案。
台南市警四分局育平派出所警員黃育群、尤四海2人，昨天下午5點10分巡邏時，在台南市安平區永華路2段，發現1輛轎車的駕駛，停車後下車走在機慢車優先道上，恐其影響機慢車行駛安全，上前關心。
警員發現轎車上右前坐上另有一人，神色有異，員警盤查身分時，坐在副駕的47歲林姓男子，先報假名、被識破後才告知員警自己「執字通」。
據了解，林姓男子身背5條通緝案，分別為台南地檢去年10月竊盜案、台南地院去年11月公共危險案、桃園地檢去年12月詐欺案、橋頭地檢去年12月詐欺案及台南地檢署今年4月詐欺案。其中台南地檢署發布竊盜罪通緝，為「執」字，必須入監執行9個月徒刑。全案調查完畢後，解送台南地檢署歸案執行，並函知其餘發布通緝之院、檢，林姓男子已到案發監服刑。
台南市警四分局分局長曹儒林表示，駕駛各式車輛、行人均應遵循道路標線、標誌行駛，切勿影響其他用路人的安全，以免受罰，至於已經涉及刑案、進入刑事訴訟者，則應定期至戶籍地，檢視有無司法文書寄存，以確保刑事訴訟能順利進行。
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