多次亂打119和110謊報友人輕生 桃園女被罰1萬不服辯自己有病
桃園李姓女子去年多次撥打119或110報案電話，稱友人自殺，待警消十萬火急派員趕抵卻發現是謊報。法院依違反社會秩序維護法罰她1萬元，她不服抗告，辯稱自己長期思覺失調，但法官不採信，裁定駁回。
判決書指出，李姓女子去年10月17日撥打119和110報案專線，謊稱友人欲自殺，警方和消防單位因為她報案，派人到她友人住處查勘施救，卻因未發生所稱事情，害她友人莫名其妙，而她竟樂此不疲，到20日間又多次謊報，勸阻不聽，讓警方及消防單位不勝其擾。
由於她勸阻不聽，造成國家資源耗費和他人困擾，為嚇阻他人模仿，警方依違反社會秩序維護法罪嫌移送法辦，法院也因此判他1萬元罰鍰。李姓女子收到裁決書後不願乖乖被罰，抗告辯稱她長期思覺失調，聲請從輕處理，並表示不會再犯同樣行為。
法官審理認為，雖然被告稱患有思覺失調症，但由於缺乏相關就醫紀錄及證據，認為被告未能證明行為與疾病有直接關係，因此裁定駁回被告的抗告申請。提醒公眾勿輕易謊報災害事件，以免造成不必要的困擾和浪費資源。
※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線
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