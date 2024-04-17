影／淡水醉婦熱炒店拿酒瓶砸鄰桌 自己腳被玻璃割傷送醫
新北市淡水區北新路大贏家熱炒店凌晨發生酒客打架，48歲顏姓婦人酒醉與鄰桌發生口角，竟持酒瓶砸到對方桌上，引發肢體衝突大亂鬥，顏女自己腳被玻璃割傷送醫，警方趕抵將動手1女2男依違反社維法移送裁罰。
據了解，顏姓婦人昨天深夜與2名男性朋友在熱炒店喝酒，隔壁桌約有10幾人聚餐，顏女喝到午夜12點半左右疑因酒醉，突然與隔壁桌客人吵了起來，拾起酒瓶砸向對方桌上，引發肢體衝突。
警方接獲報案出動快打警力，趕抵時雙方已經停手，顏女因遭自己打破的酒瓶碎玻璃割傷腳，由救護車送醫急診，再將動手打架的王男、曾男帶回調查，警詢後1女2男因互相鬥毆，依違反社會秩序維護法移送簡易法庭裁罰，可處1萬8千元以下罰鍰。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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