影／高雄賓士車停車待轉 遭直行車迎面衝撞

高雄市大立百貨商圈今天凌晨出車禍，1輛賓士轎車停車待轉，不料遭對向1輛黑色轎車跨線正面衝撞，被撞得180度掉頭，2車受損嚴重，賓士車主受傷。確實肇事原因由警方調查中。

今天凌晨1時35分，劉姓男子（35歲）駕駛賓士E320型轎車，由高雄市前金區中華三路往北，行經與中華三路與五福三路口，正停車待轉，發現對向1輛黑色轎車跨越車道線迎面衝過來，瞬間來不及避開，左車頭及葉子板幾乎被削掉，車子也被撞得轉向180度，他手臂挫傷。

據了解，駕駛黑色轎車的男子也同姓劉（27歲），沿中華三路南下直行，可能為了閃避同向要左轉的垃圾清運車，未依標線指示行駛，才不慎撞上對向的賓士車，他的車頭幾乎全毀。