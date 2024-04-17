鄰田噴藥中毒？北斗果園家禽暴斃 化驗死因

彰化縣北斗鎮1處養禽場，混養雞、鴨、鵝等家禽，前天起陸續暴斃220隻，顏姓農民懷疑是鄰田使用農用無人機噴農藥，才導致家禽中毒死亡。彰化縣動物防疫所派員採檢，初步排除禽流感致死，檢體將送農業部獸醫研究所化驗毒物反應。

北斗鎮中寮里顏姓農民在自家果園混養雞、鴨、鵝，前天中午起陸續有家禽死亡。顏姓農民說，鴨、鵝死亡前都臉頰發黑，雙腿發軟、蹲下，脖子癱軟，不到半天就暴斃，家禽死亡前相鄰水稻田有植保機（農用無人機）噴灑藥物，懷疑是藥物中毒，種稻農民已承認噴藥。

彰化縣農業處接獲通報，顏姓農民屬於小規模飼養，未達申請牧場標準，派員檢查和採樣。動防所秘書謝一美表示，現場清點存活家禽320隻，暴斃送化製廠220隻，死亡家禽都沒眼眶紅腫、眼角出血或眼窩下竇腫、腳脛皮下出血等禽流感典型症狀，初步排除傳染病致死。

謝一美說，動防人員採集暴斃及現場的家禽檢體，將送農業部獸醫研究所化驗毒物反應，若有結果，將轉交縣農業處依規定處理。

彰化縣去年發生疑似鄰田汙染，埔心鄉1處芒果園，在相鄰水稻農使用植保機噴藥防治稻熱病後，靠近水稻田的兩側芒果幼果黑化、落果，經民代協調，稻農向芒果農說「拍勢」，並賠償損失。

明道大學智慧暨精緻農業學系主任劉程煒說，操作農用無人機需持有雙證照，包含民用航空局高級專業操作證與農業部農藥代噴人員合格證，在合法申請空域執行業務，應不至於發生臨田汙染；應先釐清操作者是否有雙證照，以及使用藥劑為何？