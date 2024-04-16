碰！資源回收車撞桃捷A8站 14片天花板毀損

1輛資源回收車今天下午4點多行經桃園市龜山區文化一路往高速公路方向時，疑因裝載物品過高，擦撞桃捷A8長庚醫院站第2月台下的天花板。桃捷公司表示，經確認A8站體結構及管線無受損，站體結構下方則約14片天花板受損，目前正在拆除中，後續將向肇事車輛求償。

桃捷公司表示，下午4點24分接獲轄區警察交通大隊通知，A8站第2月台站體下方的天花板遭卡車擦撞，導致2處受損，損壞面積各約1.5公尺乘以0.8公尺。

桃捷公司表示，肇事車輛為資源回收車，疑因裝載物品超高導致擦撞，轄區警察已到場處理並引導車輛。