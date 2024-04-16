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不滿跨雙白線右轉遭攔 桃園轎車路口囂張撞義交將開罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區春日路與健行路口今上午7點多上班尖峰，發生一輛轎車惡意衝撞路口義交，由於該車當時未依規定從外側車道右轉，遭路口義交攔下後不願配合，一直向前撞上義交，直到對方退後，隨即右轉揚長而去；警方獲報後依路口監視器畫面通知駕駛，將依法開罰。

從路口監視器畫面可見，白色轎車上午7點58分許行經桃園區健行路欲右轉春日路，前方為紅燈僅右轉綠燈通行，由於白車行駛在內側車道，為了右轉直接橫跨雙白線及機車停等區，打算直接右轉春日路，前方路口義交發現後將他攔下，然而白車駕駛不斷向前滑行撞上義交，直到義交向後退便右轉快速駛離。

對此桃園分局指出，白色汽車駕駛在多車道右轉彎，未先駛入外側車道，已經違反交通管理處罰條例第48條1項4款規定，可處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。另外不服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查任務人員的指揮或稽查，違反第60條2項1款，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

警方已依據相關影像通知當事人前來說明，調查釐清案發經過，並依相關規定開罰，呼籲駕駛應服從交通勤務警察或依法令執行交通指揮、稽查等相關人員指揮管制，以免違規受罰。

桃園市桃園區春日路與健行路口今上午7點多上班尖峰，一輛轎車因違規右轉遭攔下竟惡意衝撞路口義交。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與健行路口今上午7點多上班尖峰，一輛轎車因違規右轉遭攔下竟惡意衝撞路口義交。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與健行路口今上午7點多上班尖峰，一輛轎車因違規右轉遭攔下竟惡意衝撞路口義交。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區春日路與健行路口今上午7點多上班尖峰，一輛轎車因違規右轉遭攔下竟惡意衝撞路口義交。記者周嘉茹／翻攝

桃園 監視器 車道

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