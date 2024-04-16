2男凌晨到台南要喝牛肉湯 店歇業、違停遇警還被查獲毒品

高雄市李姓男子今天凌晨7點多，開著車載著友人到台南市準備吃碗牛肉湯，不料牛肉湯店歇業，車子在金華路上違停，用手機查詢其他牛肉湯店時，員警上前取締盤檢，查獲安非他命、K盤。警方帶回2人，毒品及尿液檢驗都呈現陽性反應，警詢後依毒品危害防制條例罪嫌法辦。

李姓男子（34歲）在16日凌晨開著租來汽車從高雄到台南市永康區拜訪羅姓男友人（39歲），兩人見天色已亮相約一起至康樂街吃碗牛肉湯，不料資訊未更新，未注意到牛肉湯名店於上周因故暫時歇業中。

2人不放棄地將車輛臨停在金華路的紅線上，並以手機找詢另家牛肉湯店。違停舉動被巡邏經過台南市警二分局海安所副所長高德陵等員警發現上前盤查，坐在駕駛座上李突見員警在車窗旁出現嚇了一下，驚慌中開窗為高德陵一眼看見排檔處毒品K盤及殘渣粉末，要求李男及羅男下車受檢。

李眼見難逃查緝，乖乖將藏放在駕駛座中央扶手處內安非他命、吸食器提出交付。清點確認李持有安非他命6包、重20.16公克、毒品吸食器及K盤各1只。2人被帶回實施尿液及毒品檢驗均呈現陽性反應，調查後將李、羅依毒品罪嫌法辦。

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