影／板橋工廠起火燒681坪！空汙影響4區 消防持續殘火處理

新北市板橋區僑中一街1間鐵皮工廠今天上午6時發生火警，新北市消防局獲報派遣55輛各式消防車及153人前往搶救，到場時發現工廠已全面燃燒並有延燒狀況。在消防人員奮力灌救下，火勢於1小時內熄滅，共計有3間廠房被燒毀，燃燒面積約681坪，所幸並無人員受傷，目前仍在進行殘火處理，起火原因仍待調查。

新北市消防局表示，今天清晨近6時接獲路過民眾報案，板橋區僑中一街工廠內起火燃燒，還竄出火舌及大量濃煙。轄區分隊獲報前往救災路途中，就發現火場已竄出大量濃煙，立即回報需要支援。消防人員到場時發現工廠全面燃燒並已延燒一旁廠房。

消防人員立即展開灌救，發現起火的廠房內停放的工程車起火，遭延燒的隔鄰廠房其中1間是堆放雜物及停車使用，另1間則是從事五金製造。消防人員佈署2水線壓制火勢防止延燒，火勢於6時57分撲滅。但因廠房屋頂整個塌陷，消防局目前正使用重機具進行開挖及殘火處理。

新北市消防局第一大隊大隊長羅凱文表示，火災現場目前還在殘火處理中，提醒民眾繞道，不要圍觀以免發生危險或影響救災。另工廠用電量大電線勿綑綁並應定期檢查及清理灰塵，避免線路過載發熱發生火警，造成重大財產損失。

這起火警竄出的大量濃煙，也導致板橋區、新莊區，鄰近的五股及樹林受到影響。新北市府也呼籲民眾外出、上班、上學通勤時記得戴上口罩，到學校或辦公室後緊閉門窗，待火勢撲滅後再開窗。