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影／可惡！台南男騎士作勢踹陌生女騎士機車 女子慘摔多處挫傷

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區安明路一段昨天中午12點多，發生機車男騎士自後尾追女騎士，伸腳作勢要踹女騎士機車不成後，還近貼急煞，造成女騎士摔車後，身體及顏面多處挫傷，女騎士家人將此事PO上網，提醒大家注意這名男子。市警三分局說，女騎士已提告，警方受理後將依法調查。

網友在台南大小事臉書社群PO文，4月15日中午，我家人騎乘在安南區台17線（安明路一段）往市區方向被人由後方「伸腳」要踹車，並近貼急煞，造成家人身體及顏面多處挫傷。

網友PO文指對方涉及肇事逃逸，被害人和對方毫不相識，怕他再去攻擊其他人，請各位在市區要小心這個人。

台南市市警三分局說，已調閱相關監視器，釐清駕駛身分後通知到案，並以公共危險、過失傷害罪嫌偵辦。員警受理後，鎖定肇事車輛，郭女則自行就醫後至派出所製作筆錄，並提出過失傷害告訴，員警事後通知該名駕駛到案說明。根據相關行車紀錄器影像，男子行為涉及肇事逃逸、公共危險等罪嫌，將以車追人通知涉案人到案說明。

這名男機車騎士作勢要踹女騎士機車不成後，還近貼急煞，造成女騎士摔車後，身體及顏面多處挫傷。警方已受理報案追查。圖／翻攝自台南大小事臉書社群
這名男機車騎士作勢要踹女騎士機車不成後，還近貼急煞，造成女騎士摔車後，身體及顏面多處挫傷。警方已受理報案追查。圖／翻攝自台南大小事臉書社群

台南 提告

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