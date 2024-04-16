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影／關渡橋掉幾百公斤土塊渾然不知 砂石車司機公共危險法辦
新北市有1輛砂石車今天上午8時45分，由淡水區民權路開上關渡橋引道之前，掉落幾百公斤泥土在車道上，司機竟渾然不知繼續往八里方向行駛。警方獲報到場交管，並攔截砂石車將依公共危險罪嫌將肇事司機移送法辦。
今天上午交通尖峰時段，110接獲不少民眾報案指稱關渡橋淡水端引道前方約100公尺，路面有許多泥土造成交通障礙。淡水警分局派員趕抵發現整路散滿黃色土塊，陸續增派8名警力協助管制通行，緊急通報環保局到場清理。
員警稍後追到關渡橋八里端，在橋下龍米路段攔獲肇事砂石車，47歲楊姓司機推測是後車斗機械故障導致泥土滲漏，警詢後將依違反道路交通管理處罰條例，未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂者，開罰4萬元以上8萬元以下罰鍰，並當場禁止通行；所載貨物滲漏開罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰，另依刑法公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。
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