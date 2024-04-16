快訊

YouTube宣布打擊第三方擋廣告APP！抓到影片全部不讓你看

新北某國中驚傳墜樓意外 國三男學生3樓墜下雙腿骨折送醫

台中「和牛EMPEROR」使用過期食材遭勒令停業！ 衛生局重罰144萬「還會往上加」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／關渡橋掉幾百公斤土塊渾然不知 砂石車司機公共危險法辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市有1輛砂石車今天上午8時45分，由淡水區民權路開上關渡橋引道之前，掉落幾百公斤泥土在車道上，司機竟渾然不知繼續往八里方向行駛。警方獲報到場交管，並攔截砂石車將依公共危險罪嫌將肇事司機移送法辦。

今天上午交通尖峰時段，110接獲不少民眾報案指稱關渡橋淡水端引道前方約100公尺，路面有許多泥土造成交通障礙。淡水警分局派員趕抵發現整路散滿黃色土塊，陸續增派8名警力協助管制通行，緊急通報環保局到場清理。

員警稍後追到關渡橋八里端，在橋下龍米路段攔獲肇事砂石車，47歲楊姓司機推測是後車斗機械故障導致泥土滲漏，警詢後將依違反道路交通管理處罰條例，未依規定使用專用車輛或其專用車廂未合於規定或變更車廂者，開罰4萬元以上8萬元以下罰鍰，並當場禁止通行；所載貨物滲漏開罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰，另依刑法公共危險罪嫌函送士林地檢署偵辦。

警方攔到肇事砂石車時，後車斗蓋仍呈現微開狀態，47歲楊姓司機初步推測是後車斗機械故障導致泥土滲漏。記者林昭彰／翻攝
警方攔到肇事砂石車時，後車斗蓋仍呈現微開狀態，47歲楊姓司機初步推測是後車斗機械故障導致泥土滲漏。記者林昭彰／翻攝
新北市有1輛砂石車今天上午8時45分，由淡水區民權路開上關渡橋引道之前，掉落幾百公斤泥土在車道上，司機竟渾然不知繼續往八里方向行駛。警方攔截砂石車，將依公共危險罪嫌將肇事司機移送法辦。記者林昭彰／翻攝
新北市有1輛砂石車今天上午8時45分，由淡水區民權路開上關渡橋引道之前，掉落幾百公斤泥土在車道上，司機竟渾然不知繼續往八里方向行駛。警方攔截砂石車，將依公共危險罪嫌將肇事司機移送法辦。記者林昭彰／翻攝
警方攔到肇事砂石車時，後車斗蓋仍呈現微開狀態，47歲楊姓司機初步推測是後車斗機械故障導致泥土滲漏。記者林昭彰／翻攝
警方攔到肇事砂石車時，後車斗蓋仍呈現微開狀態，47歲楊姓司機初步推測是後車斗機械故障導致泥土滲漏。記者林昭彰／翻攝

淡水 砂石

延伸閱讀

騎士閃手推車急煞倒地砂石車輾頭亡 女清潔員過失致死遭訴

砂石車路口轉彎猛撞腳踏車 新北男騎士遭輾送醫命危

影／台61桃科段砂石車高架墜落 駕駛飛出車外不治

影／台64追撞1死畫面曝光！砂石車沒煞車撞6車 重機夫妻天人永隔

相關新聞

板橋工廠起火風速弱擴散條件差 「這4區」注意空汙外出戴口罩

板橋區僑中ㄧ街124巷今日5時32分發生工廠火警，新北市府表示，今日環境部空品預報為台灣西半部風速較弱、擴散條件稍差，零...

追擊不法金流！「創意私房」偷拍論壇上下游現蹤

編按：近日，藝人黃子佼購買未成年性影像一案，引起社會對號稱台版 N 號房的「創意私房」偷拍論壇高度熱議。然而，封鎖網域僅能減少民眾接觸不法的機會，我們更需要知道的是，這些透過兒少剝削及偷拍而獲利的人，究竟是誰？以及能否追蹤到真實身分、將他們繩之以法？

台中頂級和牛燒肉店食安出包 負責人被爆涉博弈洗錢

台中市一家頂級和牛燒肉店檢舉使用過期肉品，衛生局食品藥物安全處稽查發現該店不僅牛肉過期，豆瓣醬、味噌、冷麵，甚至是濃縮果...

影／可惡！台南男騎士作勢踹陌生女騎士機車 造成女子慘摔

台南市安南區安明路一段昨天中午12點多，發生機車男騎士自後尾追女騎士，伸腳作勢要踹女騎士機車不成後，還近貼急煞，造成女騎...

影／高雄拖板車掉鋼捲 中山四路交通受阻

高雄市小港區今天上午發生車禍，1輛拖板車載運鋼捲，行經小港往來市區主要幹道中山四路，突然板車上3捲鋼捲掉落，致往北3車道...

影／凌晨想進九份廟內偷香油錢被逮 警清查他還偷過另9家廟

年近30歲的莊姓男子缺錢花用，日前到新北市瑞芳區九份地區涉嫌試圖侵入寺廟，附近民眾報案。警方逮捕莊男，偵詢後送辦。連日清...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。