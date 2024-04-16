影／關渡橋掉幾百公斤土塊渾然不知 砂石車司機公共危險法辦

新北市有1輛砂石車今天上午8時45分，由淡水區民權路開上關渡橋引道之前，掉落幾百公斤泥土在車道上，司機竟渾然不知繼續往八里方向行駛。警方獲報到場交管，並攔截砂石車將依公共危險罪嫌將肇事司機移送法辦。

今天上午交通尖峰時段，110接獲不少民眾報案指稱關渡橋淡水端引道前方約100公尺，路面有許多泥土造成交通障礙。淡水警分局派員趕抵發現整路散滿黃色土塊，陸續增派8名警力協助管制通行，緊急通報環保局到場清理。