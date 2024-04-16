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幼園園長爆投資詐財 10年騙逾6千萬
苗栗縣通霄鎮某幼兒園上周才遭家長指控一名老師言語不當對待幼童，昨又再爆出陳姓女園長涉嫌以投資幼兒園名義詐財，被害家長、友人多達50多人，涉案金額超過6千萬元，全案檢警依詐欺及違反銀行法罪嫌偵辦中。
據了解，目前已有18名通苑地區被害人前往警局提告陳姓女園長詐欺，陳女由丈夫陪同前往警局製作筆錄，坦承利用投資幼兒園名義，以每股10萬元、每月利息8000元，10多年來共收取50多人的金錢，多是熟識家長及友人，由於金額太大，暫時難以全部攤還。
「我是最後一個知道的人！」幼兒園胡姓負責人感嘆說，園內很多老師都知道陳女長期找人投資，但都不敢講出來也不敢問，要不是火太大蓋不住，他也不知道陳女可能挖東牆補西牆，結果窟窿變這麼大。
胡姓負責人說，上月中旬有家長向園方求證，他才通知陳女丈夫到幼兒園，經共同了解確認後，上月22日已將陳女解聘，涉及損害幼兒園名譽部分也委由律師處理。
警方表示，因涉案金額龐大，尚有許多受害人仍未出面指證提告，且陳女無法交代資金流向，將擴大調查金流，釐清案情。
最近有被害人在社群臉書PO文「幼兒園老師詐騙破億」揭露陳女涉詐情節，陳女公開回應，事件都是個人行為跟學校無關，並向受害者及學校道歉。
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