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皮卡車搶轉彎 婦走斑馬線遭輾斃

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

六十歲黃姓婦人前晚行走在斑馬線，遭後方轉彎的皮卡車撞擊輾壓身亡。記者周嘉茹／翻攝
六十歲黃姓婦人前晚行走在斑馬線，遭後方轉彎的皮卡車撞擊輾壓身亡。記者周嘉茹／翻攝
四十歲王姓男子前晚駕駛黑色皮卡車，行經桃園區同德十一街左轉中正路時未減速，高速撞上綠燈過馬路走在行人穿越道上的六十歲黃姓婦人；婦人頭部遭皮卡前後輪輾過，傷重不治。王供稱視線被Ａ柱擋到「沒看到人」，警詢後依過失致死罪嫌送辦，檢方以十萬元交保。

台灣交通曾被外媒冠上「行人地獄」惡名，去年台南發生一對母女過馬路遭左轉車撞上，三歲女童身亡、卅六歲母親受重傷，引發全國怒火，交通部為此修法重懲未禮讓行人駕駛，未料桃園前天再傳「行人地獄」悲劇。

警方調查，王男前晚近七時下班尖鋒時間，駕駛皮卡車沿桃園區同德十一街，到中正路要左轉中正路往蘆竹方向行駛；當時婦人綠燈過馬路，走到斑馬線一半，王男未減速直接從右後方轉彎撞上，婦人倒地後被前、後車輪輾過頭部，當場滿地鮮血。

當時人車很多，許多民眾目睹車禍；王男發現撞到人後停車，下車查看，警、消到場將婦人送醫，但搶救仍死亡。

王男說，當時轉彎被Ａ柱阻擋視線才沒看到人，不過監視器顯示王男當時車速很快，並未依規定到路口減速，警方偵詢後依過失致死罪移送桃園地檢署。死者家屬則十分哀傷，表示不希望車禍細節過度曝光。

為洗刷行人地獄惡名，立法院去年已通過道路交通管理處罰條例修法，去年六月卅日上路，；若因不禮讓行人導致重傷死亡，可吊銷駕駛執照。

桃園 行人地獄

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