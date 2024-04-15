一次收托3幼童…高雄5個月大男嬰疑受虐「多處骨折」 保母否認遭收押

高雄1名5個月大男嬰疑遭保母施虐，遭收托1個多月後，日前被家人發現顱骨多處骨折，急救後尚未脫險，王姓保母被認罪嫌重大，偵辦時否認施虐，檢方12日聲押獲准；據了解，王同時收托3幼童，目前僅在疑似受虐男嬰發現傷勢，其餘幼童是否有同樣情況，待檢警釐清。

高雄市衛生局指出，該保母已遭羈押，社會局裁定暫停新收托、強制轉介其他2名收托兒童，因該保母查無違規紀錄，社會局已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。

檢警調查，該名男嬰今年3月4日被家人送至王女家中，送托不久，男嬰身上陸續出現瘀傷，4月10日男嬰母親前往接送時，發現孩子意識模糊，緊急送往高醫急救。

男嬰急救後，診斷發現右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，開刀後目前仍在加護病房中，未脫離危險，高醫在診斷書上寫「高度懷疑兒童虐待」，並啟動兒虐通報，由轄區鼓山分局展開偵辦。

警方根據男嬰身上傷勢及母親供詞，懷疑男嬰是遭王女施虐，隨即報請雄檢指揮，拘提王女到案，12日雄檢婦幼專組檢察官複訊後，因王女否認施虐，考量男嬰所受傷勢之重，且王還有收托其他幼兒，恐有反覆下手之虞，依重傷害等罪嫌，向法院聲押獲准。

社會局表示，本案保母查無違規紀錄，未來社會局居托中心仍採無預警訪視輔導，初次收托一年訪視4次，全日托訪視增加為全年6次，另透過在職訓練及「心情補給站」線上諮詢（商）管道，關注保母心理健康。