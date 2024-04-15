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基隆女高中生投訴遭男主任騷擾「沒下文」 班導疑PO法規有意嚇阻

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市有名高中女學生投訴1年前曾被學校男主任騷擾，校方召開性平會議訪談後沒有下文。示意圖。圖／報系資料照
基隆市有名高中女學生投訴1年前曾被學校男主任騷擾，校方召開性平會議訪談後沒有下文。示意圖。圖／報系資料照

基隆市有名高中女學生投訴1年前曾被學校男主任騷擾，校方召開性平會議訪談後沒有下文，且有其他女同學也有類似遭遇。教育部國教署人員今天到學校了解，相關人員過了放學時間，仍在開會釐清相關環節，還原始末。

有媒體報導這名女學生近期在社群軟體發文，指2022年11月3日上午9點多，自己上課時認真抄筆記，沒想到授課的主任走下講台跟她聊天，過程中還以半蹲姿勢不斷靠近她，距離近到他的嘴巴都快碰到她的臉，還問了一些私人問題。因為對方是主任，只能盡量敷衍應付。

女學生也提到這名老師曾在其他女同學考滿分時，說出「妳好棒喔，我要把妳抱起來親3下」等話，讓她感到噁心、生氣，所以當天有向班導師求助，沒想到班導沒通報發生性平案件，還說「老師可能不是故意的」、「再給他一次機會」、「下次老師又做出相同行為，妳就躲開，這樣他就會知道妳不喜歡了」等話。

事隔1年後，這名女學生得知這名主任也曾對其他同學做出相同行為，決定提出檢舉。女學生說，學校3月1日第1次性平會議訪談後，到現在都沒收到任何消息，懷疑校方未按照正確流程處理；處理期間，這名主任仍在校任職，也令她不解。

女學生也提到導師在班級LINE群組，分享「誹謗罪」的法規，似乎有意嚇阻她不要再將相關情事公開。

面對女學生提出的諸多質疑，校方尚未提出說明。據了解，國教署人員今天到學校調查事發經過，以及校方處置流程，到下午6點仍在開會中。

主任 國教署 教育部 班導師

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