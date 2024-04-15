聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄5月大男嬰疑遭虐「頭骨骨折」命危 保母遭逮羈押
高雄1名5個月大男嬰疑遭保母施虐，遭收托1個多月後，本月10日被家人發現顱骨多處骨折、雙側視網膜出血，送醫急救後，未脫離險境，該保母已遭羈押，社會局裁定暫停新收托、強制轉介其他收托兒童，因該保母查無違規紀錄，社會局已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。
該名約5個月大的男嬰3月4日被家人送至保母家中，接著幾日男嬰身上陸續出現瘀傷，直到4月10日，男嬰母親下午去接孩子時，發現孩子意識模糊，送醫後初判為右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，開刀後目前仍在加護病房中，未脫離危險，高雄中和醫院在診斷書上寫「高度懷疑兒童虐待」。
高雄市社會局接獲醫院通報後立即啟動專家驗傷診斷及報檢偵辦，目前該名保母已遭羈押，社會局裁定暫停新收托、強制轉介其他收托兒童、開立限期改善處分並提獨立告訴，後續調查如查證屬實，將廢止登記不得擔任居托人員（保母）。
社會局表示，本案保母查無違規紀錄，未來社會局居托中心仍採無預警訪視輔導，初次收托一年訪視4次，全日托訪視增加為全年6次，另透過在職訓練及「心情補給站」線上諮詢（商）管道，關注保母心理健康。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言