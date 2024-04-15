高雄5月大男嬰疑遭虐「頭骨骨折」命危 保母遭逮羈押

高雄1名5個月大男嬰疑遭保母施虐，遭收托1個多月後，本月10日被家人發現顱骨多處骨折、雙側視網膜出血，送醫急救後，未脫離險境，該保母已遭羈押，社會局裁定暫停新收托、強制轉介其他收托兒童，因該保母查無違規紀錄，社會局已採獨立告訴，若調查虐待行為屬實，將廢止登記不得擔任居托人員。

該名約5個月大的男嬰3月4日被家人送至保母家中，接著幾日男嬰身上陸續出現瘀傷，直到4月10日，男嬰母親下午去接孩子時，發現孩子意識模糊，送醫後初判為右側顱骨多處骨折、雙側視網膜出血、嚴重腦水腫，開刀後目前仍在加護病房中，未脫離危險，高雄中和醫院在診斷書上寫「高度懷疑兒童虐待」。

高雄市社會局接獲醫院通報後立即啟動專家驗傷診斷及報檢偵辦，目前該名保母已遭羈押，社會局裁定暫停新收托、強制轉介其他收托兒童、開立限期改善處分並提獨立告訴，後續調查如查證屬實，將廢止登記不得擔任居托人員（保母）。