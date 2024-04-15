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獨／27缺1小學童心碎 花蓮地震5死製卡片、圖畫送追思

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

0403花蓮強震，新北市土城區游姓一家5口到砂卡礑步道遊玩遭到落石活埋。3名孩童都在土城區就讀，校長表示，同學聽聞噩耗都相當難過，原一班27人僅剩26人。校方對同學進行心輔，學童也寫下卡片或圖畫，表達對遇難同學追思之意。

遭落石活埋的游姓一家五口，11歲姊姊、8歲弟弟及尚在幼稚園就讀的小妹，3人都在新北市土城區境內就讀。

學校校長表示，姊姊及弟弟分別在土城兩所小學就讀，弟弟原本班級27人，事發後另26學童深感不捨、難過，兩所學校同步進行對學童心理輔導，兩班同學也都以寫卡片、畫畫等方式緬懷同學，將於周六告別式時同一由校方代表交給家屬。

校長表示，由於告別式在花蓮舉行，因此兩校方派代表出席。學童父親經營營造工廠，家境小康，目前校方主要與姑姑、也就是父親的姐姐聯繫，姑姑對於學校是否能提供協助回應相當客氣，並未提出特別需求。

新北市議員江怡臻也在臉書發文追弔表示，游家居住自己選區，返鄉祭祖遇此劫難令人萬分難過，游家大女兒和兒子就讀土城區小學，事發至今已啟動輔導相關措施，至於後續喪葬、慰問與理賠，要求市府和學校持續協助，希望家屬和親朋好友得到最大的安慰，也希望外界不要過度打擾。

0403花蓮強震，新北市土城區游姓一家5口到砂卡礑步道遊玩遭到落石活埋。圖／花蓮縣消防局提供
0403花蓮強震，新北市土城區游姓一家5口到砂卡礑步道遊玩遭到落石活埋。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮強震 落石

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