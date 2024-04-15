獨／27缺1小學童心碎 花蓮地震5死製卡片、圖畫送追思

0403花蓮強震，新北市土城區游姓一家5口到砂卡礑步道遊玩遭到落石活埋。3名孩童都在土城區就讀，校長表示，同學聽聞噩耗都相當難過，原一班27人僅剩26人。校方對同學進行心輔，學童也寫下卡片或圖畫，表達對遇難同學追思之意。

遭落石活埋的游姓一家五口，11歲姊姊、8歲弟弟及尚在幼稚園就讀的小妹，3人都在新北市土城區境內就讀。

學校校長表示，姊姊及弟弟分別在土城兩所小學就讀，弟弟原本班級27人，事發後另26學童深感不捨、難過，兩所學校同步進行對學童心理輔導，兩班同學也都以寫卡片、畫畫等方式緬懷同學，將於周六告別式時同一由校方代表交給家屬。

校長表示，由於告別式在花蓮舉行，因此兩校方派代表出席。學童父親經營營造工廠，家境小康，目前校方主要與姑姑、也就是父親的姐姐聯繫，姑姑對於學校是否能提供協助回應相當客氣，並未提出特別需求。