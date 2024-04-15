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密謀黑吃黑加入詐團 1男判1年4月、1男逃逸

中央社／ 彰化15日電

吳姓男子密謀「黑吃黑」，透過許姓男子加入詐騙集團當車手，將部分收款交給對方，2人被依違反組織犯罪防制條例起訴。法院一審判吳男應執行1年4月刑期、許男則棄保潛逃。

彰化地方法院判決書，吳、許兩人去年11月因缺錢花用，商議私吞詐騙集團詐欺贓款，透過許男的介紹人加入「傑哥」詐騙集團擔任車手。

吳男依詐騙集團成員指示，先偽刻印章、取得工作手機、投資公司假工作證，以及假公司章，在彰化地區詐騙得手新台幣20萬元贓款交給詐團。

11月7日下午2時許，吳男再前往雲林收取40萬元贓款，隨後斷絕與詐騙集團聯繫，同時通知許男依計畫行事，將其中30萬元交給許男，剩餘10萬元自己花用。因遭誆騙投資的劉男向警方報案。

法院判決，吳男犯罪所得為5000元車馬費，宣告沒收，私吞的10萬元贓款除5萬6000元扣案外，其餘已花完，追徵其價額。法官審酌，吳男2次犯行偽造印文屬接續犯，在偵查中及法院審理時坦承不諱，犯三人以上共同詐欺取財罪，應執行1年4月刑期。

另外，許男被檢方依違反組織犯罪防制條例起訴，法院諭知2萬元交保並限制住居，但他未按時間到派出所報到、未到庭，法院認其已逃匿，沒收保證金。

彰化 詐騙集團 贓款

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