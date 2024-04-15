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「西瓜切太大片」連撞2行人 高雄駕駛辯詞被網友猜中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

歐姓男子6日駕車行經高雄市三民區一處路口時，陳姓男子和林姓女子徒步過馬路，歐當場將陳、林二人撞倒地受傷，過程被過往車輛行車記錄器拍下PO網，調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」，歐事後辯稱，因A柱擋住視線不小心撞到行人，辯詞讓不少網友一猜就中。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」貼出一則「這根本沒在看吧，扯」的影片，只見影片中，一男一女的行人走在斑馬線上，但一輛黑色轎車左轉彎沒看到兩人，直接將男女撞倒在地。

影片貼出後，引發網友熱議，有網友狠酸轎車駕駛「行人甚至還沒過中線就被撞了，這西瓜切的太大片了吧」、「切西瓜開法～～」、「天氣開始熱了，切西瓜消暑」、「三寶都這樣，只會看對向有沒有車，不會注意人行道上有沒有行人」。

有網友預先判定駕駛肯定會說「ABCD柱擋住沒看到」、「口徑一致的A柱又是它的錯」；有網友直指，「罰好罰滿，賠好賠滿」、「弄傷行人，這下gg了」、「沒事，這我們高雄正常能量發揮」。

轄區三民一警分局警方指出，這起事故發生在6日下午3時許，當時歐姓男子（41歲）駕車行駛至林森一路左轉建國二路時，疑似A柱視線死角關係，未注意到陳姓男子（21歲）和林女（21歲），導致車身致擦撞到2人，幸陳、林2人僅手腳擦挫傷，事後均自行就醫。

警方事後對歐施以酒測，無酒駕情事，歐聲稱，因前方有公車，加上A柱視線死角未看到行人所致；警方初步研判歐左轉時未注意車前狀況及未禮讓行人，先依違反道路交通管理處罰條例第34條，開出最高可罰6000元罰單。

歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，歐男下車查看行人傷勢（右，紅圈處）。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，歐男下車查看行人傷勢（右，紅圈處）。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」
歐姓男子6日下午駕車行經高雄市三民區一處路口時，撞及過馬路的陳姓男子和林姓女子二人撞倒地受傷，網友調侃歐的駕駛行為「西瓜切太大片」。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」

A柱 行人

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