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彰化大甲媽格鬥盃又上演？ 警方澄清：影片張冠李戴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

近日網路社群黑色豪門企業有民眾貼文「4月6日彰化大甲媽格鬥盃」打架影片，警方今天澄清指出，該影片是今年3月底彰化市南瑤宮媽祖遶境期間發生的滋事事件，雙方因債務糾紛而起衝突，警方已將涉案 3人依妨害秩序罪移送法辦。

警方表示，網路社群媒體黑色豪門企業近日所po的「4月6日彰化大甲媽格鬥盃」打架影片，並非大甲媽祖遶境期間所發生。該事件是發生在年3月31日晚間7 點多，被害人莊男參加南瑤宮媽祖遶境活動時，在彰化市永安街遭到身穿綠色上衣的男子毆打。

從影片中顯示，當時有人動手，雙方發生肢體衝突，有人還拿起安全帽砸人。彰化市民生派出所副所長邱重興表示，事件發生後4 小時內就查到3名涉施姓、陳姓及辜姓案人，已依妨害秩序罪移將3人移送彰化地檢署偵辦。

據了解，莊男是因債務糾紛，向對方借了3 萬元後，卻將連繫方式全部封鎖，讓對方找不到人，卻又在南瑤宮繞境活動中巧遇對方，才會發生口角，莊男在肢體衝突中頭部有輕微擦傷。

彰化警分局表示，警方對於街頭暴力事件態度為零容忍，此類聚眾鬥毆案件將嚴正執法，而對於網路社群未經查證即張冠李載為大甲媽祖遶境期間的事件也深感遺憾，因此澄清說明。

彰化市公所寺廟室主任陳錫明表示，今年南瑤宮媽祖遶境活動非常順暢，並未聽聞有暴力事件，不過也可能在接駕、迎駕過程中，有推擠事件，也希望民眾在參與活動中能彼此克制與尊重，否則若有衝突，也是對媽祖不敬。

3月底彰化市南瑤宮媽祖遶境期間發生滋事事件，雙方因債務糾紛而起衝突，警方已將涉案 3人移送法辦。 圖／警方提供
3月底彰化市南瑤宮媽祖遶境期間發生滋事事件，雙方因債務糾紛而起衝突，警方已將涉案 3人移送法辦。 圖／警方提供
近日網路社群媒體黑色豪門企業有民眾貼文「彰化大甲媽格鬥盃」打架影片，警方今天澄清指出，該影片是今年彰化市南瑤宮媽祖遶境期間發生的滋事事件。圖／翻攝自黑色豪門企業
近日網路社群媒體黑色豪門企業有民眾貼文「彰化大甲媽格鬥盃」打架影片，警方今天澄清指出，該影片是今年彰化市南瑤宮媽祖遶境期間發生的滋事事件。圖／翻攝自黑色豪門企業

大甲媽祖 遶境

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