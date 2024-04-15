影／台南白河台灣電影文化城清晨5點火警 大火燒1小時撲滅

台南白河台灣電影文化城約今晨5點傳出火警，火舌竄出連續燒毀多棟木造房屋，火勢近1小時撲滅，幸無人傷亡。有目擊者稱疑為附近果園波及，財務損失及起火原因待釐清。

台南市消防局今晨5點2分獲報已荒廢多年的白河區六溪里台灣電影文化城不明原因起火，緊急調派白河等消防分隊共25車48人投入灌救，現場火舌四竄波及多棟連棟木造建物，消防隊員架多條水線遏止火勢蔓延，在5點47分控制，5點55分撲滅，燃燒面積約90平方公尺，所幸附近無住處，初步清查無人受困。