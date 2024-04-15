聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南白河台灣電影文化城清晨5點火警 大火燒1小時撲滅
台南白河台灣電影文化城約今晨5點傳出火警，火舌竄出連續燒毀多棟木造房屋，火勢近1小時撲滅，幸無人傷亡。有目擊者稱疑為附近果園波及，財務損失及起火原因待釐清。
台南市消防局今晨5點2分獲報已荒廢多年的白河區六溪里台灣電影文化城不明原因起火，緊急調派白河等消防分隊共25車48人投入灌救，現場火舌四竄波及多棟連棟木造建物，消防隊員架多條水線遏止火勢蔓延，在5點47分控制，5點55分撲滅，燃燒面積約90平方公尺，所幸附近無住處，初步清查無人受困。
由於當地地處偏遠，凌晨傳出火警也讓外界疑惑，有目擊者稱，火勢是由附近果園蔓延而來才一發不可收拾，六溪里長鐘德銘說，該電影文化城已荒廢多年，平常罕有人煙，清晨這無名火，真的嚇壞附近居民，消防局表示，起火原因及財務損失持續調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言