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影／台南白河台灣電影文化城清晨5點火警 大火燒1小時撲滅

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南白河台灣電影文化城約今晨5點傳出火警，火舌竄出連續燒毀多棟木造房屋，火勢近1小時撲滅，幸無人傷亡。有目擊者稱疑為附近果園波及，財務損失及起火原因待釐清。

台南市消防局今晨5點2分獲報已荒廢多年的白河區六溪里台灣電影文化城不明原因起火，緊急調派白河等消防分隊共25車48人投入灌救，現場火舌四竄波及多棟連棟木造建物，消防隊員架多條水線遏止火勢蔓延，在5點47分控制，5點55分撲滅，燃燒面積約90平方公尺，所幸附近無住處，初步清查無人受困。

由於當地地處偏遠，凌晨傳出火警也讓外界疑惑，有目擊者稱，火勢是由附近果園蔓延而來才一發不可收拾，六溪里長鐘德銘說，該電影文化城已荒廢多年，平常罕有人煙，清晨這無名火，真的嚇壞附近居民，消防局表示，起火原因及財務損失持續調查中。

台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供
台南白河台灣電影文化城清晨傳出火警 ，現場火舌四竄，大火近1時撲滅。圖／民眾提供

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