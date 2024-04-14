這個畫面「有味道」！台鐵自強號6座椅被抹糞便 鐵警：車廂僅1人

台鐵305車次自強號列車昨天驚傳有乘客在座椅塗抹穢物，清潔員發現後報警，鐵路警方指出，車廂共有6處座椅遭抹糞，還有1處大便在地上，已調閱監視器畫面，掌握犯嫌偵辦中。

台鐵公司指出，該列車是從新左營開抵台東，昨天早上11點多，列車停靠台東終點站，清潔員發現第1車廂有數個座椅出現黃色疑似大便的穢物，立即暫緩該車廂後續運用，安排列車入庫清潔、消毒，並向鐵路警察局報案，追查該名乘客及求償相關損失。

鐵警表示，今天下午2點20分接獲台東機務段技術員報案提告毀損罪，經初步檢視監視器畫面，本案是列車到達台東站前發生（10點55分），共有6處椅背遭抹糞，另有1處大便置地，由於該車廂僅有一名旅客搭乘，相關案情行為清晰可辨，已掌握涉案人，將通知到案說明。