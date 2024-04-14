聽新聞
test
0:00 / 0:00
這個畫面「有味道」！台鐵自強號6座椅被抹糞便 鐵警：車廂僅1人
台鐵305車次自強號列車昨天驚傳有乘客在座椅塗抹穢物，清潔員發現後報警，鐵路警方指出，車廂共有6處座椅遭抹糞，還有1處大便在地上，已調閱監視器畫面，掌握犯嫌偵辦中。
台鐵公司指出，該列車是從新左營開抵台東，昨天早上11點多，列車停靠台東終點站，清潔員發現第1車廂有數個座椅出現黃色疑似大便的穢物，立即暫緩該車廂後續運用，安排列車入庫清潔、消毒，並向鐵路警察局報案，追查該名乘客及求償相關損失。
鐵警表示，今天下午2點20分接獲台東機務段技術員報案提告毀損罪，經初步檢視監視器畫面，本案是列車到達台東站前發生（10點55分），共有6處椅背遭抹糞，另有1處大便置地，由於該車廂僅有一名旅客搭乘，相關案情行為清晰可辨，已掌握涉案人，將通知到案說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言