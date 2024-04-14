失聯3天未到班…調監視器見彰化警墜橋 頭顱破裂陳屍新店五重溪下

彰化縣警局和美分局1名26歲鍾姓警員，大前天（11日）上午未到班失聯，主管立即通知鍾員戶籍地新店分局警方協尋。新店警方經多日調閱監視器，今天下午驚見鍾員倒臥在新店區五重溪，救護人員獲報趕抵，發現鍾員頭顱破裂已明顯死亡，警方初步排除外力介入，確切死因仍待調查。

據了解，在彰化縣和美分局和美派出所擔任警員的鍾男，休假時都會回到戶籍地新北市新店區並借住在哥哥家中。鍾員近期情緒低落。11日上午9時鍾員因未準時出現上班，所內主管多次聯繫不上，立即通報鍾員戶籍地新北市新店分局警方協尋。

新店警方獲報後連日調閱監視器，今天下午1時許終於在監視器畫面中發現，鍾員於10日晚間7時許，從新店安康路三段1處便橋墜落11公尺高五重溪河中，到場察看，發現鍾員仰躺在橋下溪水中，消防人員到場協助打撈後，發現鍾員頭顱破裂已經明顯死亡。

警方封鎖現場進行採證，發現鍾員衣著大致完整，未發現明顯可疑抵禦性傷痕，在鍾員身上有發現隨身攜帶皮夾，內有身分證及相關證件，初步排除外力介入，確切切死因仍待檢察官相驗釐清。

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