遊青山瀑布不慎跌倒…一家3口出遊媽媽頭部撞傷 消防協助送醫

一對夫妻帶著孩子今天到新北市石門區青山瀑布步道遊玩時，妻子跌倒時頭部撞傷，先生打119求助。消防人員到場後，包紮止血並協助下山，送醫脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午3點16分接獲男子報案，指他和妻子、小孩在石門區青山瀑布步道，他的妻子走路時不慎跌倒，頭部撞傷，本來有流血，後來已止住，意識清醒，但無法再走路，請求協助送醫。

消防局出動金山中隊、石門分隊、三芝分隊共6車9人，攜帶捲式擔架（SKED）到達集結點後上山，下午4點40分接觸受傷女子，予以包紮止血。女子意識仍清楚，並說已可以行走，由消防人員協助攙扶下山後，由救護車送往淡水馬偕醫院治療。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，喜愛登山的朋友從事戶外運動應結伴同行，假設遇到危險或身體不適，才有同伴在第一時間電話求救或作緊急處置。如果不幸發生意外情況，應立即撥打119或110報案，提供正確的人事時地物等情資，才能讓救援能量迅速到位。