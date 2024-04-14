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私吞300萬款項！與友合開燒肉店卻侵吞公款 新北男遭9人擄上車痛毆

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市44歲游男3年前與39歲徐姓友人共同出資欲開設燒肉店，事後徐男發現店面許久未開成，游男還私吞300萬元投資款，氣的要游男補足私吞的300萬款項，但游男卻未如期還款。徐男大前天找8名友人強押游男至摩鐵討債。海山警獲報展開追緝，將徐男等9人逮捕並救出游男，詢後依妨害自由及傷害罪嫌送辦。

據了解，游姓男子與徐姓男子2人為好友，2021年雙方協議共同出資開設燒肉店，但經過許久店面卻一直無消息。徐男一查還發現游男竟侵吞了300萬元投資款，氣得找游男理論要他將私吞的款項補回。游男自知理虧答應會分期償還款項。

但事後徐男發現游男未如期還款且開始避不見面，徐男氣憤之下開始尋找游男行蹤，大前天凌晨得知游男出現在板橋區文化路一段，立即找來8名友人分乘3輛車到場，將游男強押上車後逃逸，游男在車上還遭徐男等人毆打成傷。

海山警方接獲民眾報案有人遭擄立即展開調查，經調閱監視器後鎖定3輛車行蹤，分赴台北市萬華、新北市泰山查獲其中2輛車及2名駕駛，最後在新北市新莊區的汽車旅館逮捕徐男、共犯彭男及遭擄走的游男，並陸續查獲在逃的5名共犯。游男雖不願提告，但警方詢後仍將徐男等9人依妨害自由、傷害等罪嫌送辦。

海山警方至汽車旅館攻堅，當場逮捕徐男。記者黃子騰／翻攝
海山警方至汽車旅館攻堅，當場逮捕徐男。記者黃子騰／翻攝
游男遭徐男等9人擄上車。記者黃子騰／翻攝
游男遭徐男等9人擄上車。記者黃子騰／翻攝
警方在汽車旅館內逮捕主嫌徐男。記者黃子騰／翻攝
警方在汽車旅館內逮捕主嫌徐男。記者黃子騰／翻攝

燒肉 監視器

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