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女友借60萬拒還「拿去買賓士」 遭追討還想用馬桶抵10萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

陳姓女子和林姓男子交往多年，前年1月林男開口跟陳女借款60萬元，僅還10萬元就不再還款，陳女追討卻發現林入手賓士GLC轎車，還自稱投資台積電，有錢買車沒錢還款，陳女跟林討錢，林卻想用3個「馬桶」折抵10萬元，兩人不僅分手，還鬧上法院，法官判林要返還陳女50萬元。

判決指出，陳女和林男交往多年，一度論及婚嫁，前年1月間，林男因需錢救急，開口向陳女借款50萬元，陳女二話不說，馬上交付50萬元現金給林男，隔天再轉帳10萬元給林。

事後林僅還款10萬元，剩餘50萬元林男都拒絕還款，陳女多次追討遭拒，前年9月間，見林男不願跟她結婚，還搬出兩人住處，氣得傳訊息跟林男追討。

沒料林卻稱他買一輛賓士GLC轎車，剛買車沒錢，陳女要林男分期還款，林卻顧左右而言他，邀陳女跟他到台東試車、泡溫泉，還稱錢已經拿去投資台積電，希望可以放一下再還錢。

兩人感情付諸東流，陳女不甘借錢要不回來，氣得上法院提告，要求林男返還欠她的50萬元。林挨告後反駁，稱陳女給她的50萬元是贈與，並不是借貸。

法院審理時，法官依據兩人對話紀錄，認為陳女跟林男提及所欠款項時，林並未否認借款，僅稱無法還款；另依據兩人好友證詞，林還計畫以3個馬桶折抵10萬元，並沒有否認有欠陳女錢等語。

法官綜合證人證詞及陳女、林男對話紀錄，認定當時陳女將60萬元交給林男應屬「借貸」，不是贈與，判他要賠陳女50萬元。

馬桶示意圖。本報資料照片
馬桶示意圖。本報資料照片

台積電 買車 馬桶

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